Femicidio de Agostina Vega: detuvieron al inquilino de Claudio Barrelier

Fachetta también había contado que esa misma noche Barrelier lo trasladó hasta su lugar de trabajo, un kiosco, y que más tarde le comentó que planeaba visitar a una amiga antes de regresar a la casa que ambos compartían. Horas después, durante la madrugada, recibió un llamado de la madre de Agostina alertándolo sobre la desaparición de la menor. De acuerdo con su relato, cerró el negocio y salió junto a otras personas a recorrer distintos sectores de la ciudad para intentar encontrarla.

agostina vega Agostina Vega fue hallada sin vida en Córdoba.

Otro de los aspectos que despertó interés en los investigadores fue una observación que el propio Fachetta realizó públicamente. El hombre aseguró que cuando regresó a la vivienda de barrio Cofico el domingo al mediodía encontró cambios dentro de su habitación. Según explicó, el cubrecama que había dejado el día anterior era de color gris oscuro y al volver observó otro de tonalidad clara.

Ese dato cobró relevancia porque el colchón correspondiente a esa cama fue secuestrado por los peritos durante uno de los últimos allanamientos realizados en el inmueble. La detención de Fachetta se suma a una serie de medidas impulsadas por la fiscalía para determinar si existieron colaboradores o personas que ayudaron a ocultar pruebas luego del crimen. Fuentes vinculadas a la investigación sostienen que la pesquisa no estaría cerrada y que podrían producirse nuevas imputaciones en los próximos días.