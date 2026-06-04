Femicidio de Agostina Vega: detuvieron al inquilino de Claudio Barrelier
El hombre arrestado residía en la misma vivienda que el asesino de la adolescente y ahora es investigado por un presunto encubrimiento agravado.
La causa que busca esclarecer el femicidio de Agostina Vega registró este jueves un nuevo avance judicial con la detención de Osvaldo Fachetta, un hombre de 47 años que compartía domicilio con Claudio Barrelier, principal acusado por el asesinato de la adolescente. La medida fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón, quien profundiza la investigación para determinar si otras personas colaboraron de alguna manera con el imputado o tuvieron conocimiento de lo ocurrido.
La captura se produjo mientras continúan las pericias y los análisis sobre lo sucedido en la vivienda del barrio Cofico, considerada por los investigadores como la escena primaria del crimen. Según trascendió, Fachetta podría enfrentar una imputación por encubrimiento agravado, aunque la fiscalía sigue reuniendo elementos para establecer con precisión cuál habría sido su participación en los hechos.
Hasta antes de su detención, Fachetta había brindado diversas entrevistas a medios de comunicación en las que relató los movimientos que realizó durante las horas posteriores a la desaparición de Agostina. En esos testimonios explicó que conocía tanto a Barrelier como al entorno de la víctima y que incluso colaboró en la búsqueda cuando la familia comenzó a advertir que la adolescente no regresaba a su hogar.
Según su versión, el último sábado en que Agostina fue vista con vida coincidió con ella y su madre en un predio donde Barrelier disputaba un partido de fútbol. Allí, sostuvo que le llamó la atención una situación particular: la joven le pidió el número telefónico al ahora acusado de femicidio y le insistió para que no olvidara entregárselo. Ese detalle pasó a formar parte de las declaraciones incorporadas al expediente.
Fachetta también había contado que esa misma noche Barrelier lo trasladó hasta su lugar de trabajo, un kiosco, y que más tarde le comentó que planeaba visitar a una amiga antes de regresar a la casa que ambos compartían. Horas después, durante la madrugada, recibió un llamado de la madre de Agostina alertándolo sobre la desaparición de la menor. De acuerdo con su relato, cerró el negocio y salió junto a otras personas a recorrer distintos sectores de la ciudad para intentar encontrarla.
Otro de los aspectos que despertó interés en los investigadores fue una observación que el propio Fachetta realizó públicamente. El hombre aseguró que cuando regresó a la vivienda de barrio Cofico el domingo al mediodía encontró cambios dentro de su habitación. Según explicó, el cubrecama que había dejado el día anterior era de color gris oscuro y al volver observó otro de tonalidad clara.
Ese dato cobró relevancia porque el colchón correspondiente a esa cama fue secuestrado por los peritos durante uno de los últimos allanamientos realizados en el inmueble. La detención de Fachetta se suma a una serie de medidas impulsadas por la fiscalía para determinar si existieron colaboradores o personas que ayudaron a ocultar pruebas luego del crimen. Fuentes vinculadas a la investigación sostienen que la pesquisa no estaría cerrada y que podrían producirse nuevas imputaciones en los próximos días.
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