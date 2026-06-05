Gato Sylvestre ganó el Martín Fierro de Portales Web y lanzó un duro discurso contra el Gobierno

Gustavo Sylvestre: agradecimiento y resistencia

En un discurso marcado por la defensa de la libertad de expresión, el periodista también se tomó un momento para reconocer el rol del canal en el que se desempeña.

A su vez, Sylvestre agradeció especialmente a las autoridades y compañeros de C5N por el espacio y el respaldo diario, destacando el valor de “seguir resistiendo” en el contexto actual.

Con este premio, el "Gato" Sylvestre reafirma su vigencia en el ámbito digital, en una noche donde el periodismo y la política volvieron a cruzarse de manera inevitable.