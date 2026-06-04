Las estrictas reglas que imponía Claudio Barrelier en la casa donde habría asesinado a Agostina Vega

Las declaraciones también describen el espacio que Barrelier utilizaba de manera exclusiva. Se trataba de un antiguo garaje acondicionado como habitación privada, donde pasaba gran parte de su tiempo escuchando música, jugando videojuegos o permaneciendo aislado. Varios testigos aseguraron que evitaba que otras personas ingresaran al lugar y que, cuando era necesario atravesar esa zona, debían hacerlo en silencio y sin mirar hacia el interior.

image

Una fuente vinculada a la investigación resumió el clima que se vivía en la vivienda con una frase contundente: “Era un dictador, le tenían miedo”. Mientras continúan las pericias y el expediente permanece bajo secreto de sumario, la fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para afirmar que Agostina fue llevada mediante engaños hasta esa casa y asesinada allí.

Sin embargo, todavía quedan interrogantes abiertos sobre el móvil del crimen, la posible existencia de una agresión sexual y el grado de conocimiento o participación que pudieron haber tenido otras personas presentes en el inmueble. En paralelo, la Fiscalía General ratificó a Raúl Garzón al frente de la causa y reforzó el trabajo conjunto con áreas especializadas en violencia de género y delitos contra la integridad sexual para profundizar una investigación que sigue sumando capítulos decisivos.