Consultoras relevadas por el Banco Central estimaron la inflación de mayo: cuánto será

Para 2026 esperan en promedio un nivel de PIB real 2,9% superior al promedio de 2025 (+0,1 p.p. respecto a la encuesta previa). Quienes conforman el Top 10 proyectaron, en promedio, un crecimiento de 2,8% para el año 2026 (+0,2 p.p. comparado con el REM anterior).

La tasa de desocupación abierta para el primer trimestre de 2026 fue estimada por quienes participan del REM en 7,7% de la Población Económicamente Activa (sin cambios respecto al REM previo). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7, 4% para el cuarto trimestre del año 2026 (mismo nivel que en el relevamiento previo). Por su parte, el Top 10 estimó tasas de 7,8% y 7, 4% para el primer y cuarto trimestre de 2026, respectivamente.

También pronosticaron una TAMAR de bancos privados para junio de 22,75% TNA (-0,2 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,87%. Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 22,1% nominal anual (+0,1 p.p. en relación con el REM anterior), equivalente a una TEM de 1,82%. El Top 10 pronosticó que la tasa TAMAR se ubicará en 22,2% TNA y en 21,7% TNA, para junio y diciembre de 2026, respectivamente.

banco central Banco Central.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.422 por dólar para el promedio de junio de 2026 (-$15/USD comparado con el REM anterior). Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.658/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 14,5%. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.596/USD.

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2026 que las exportaciones (FOB) totalicen USD9 8.547 millones (+USD 2.491 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) USD7 8.363 millones (-USD 1.187 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado sería de USD 20.185 millones (USD 3.679 millones más que en el REM anterior).

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $16,0 billones para 2026 (+100 mil millones respecto del REM previo). El promedio del Top 10 pronosticó un superávit primario de $15,7 billones. Ningún participante esperó un superávit primario inferior a $9,0 billones para este año.