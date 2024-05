El Gobierno aún no definió fecha para repartir los alimentos retenidos

En cuanto a la leche almacenada, el vocero detalló que “la primera fecha de vencimiento es de un lote chico de alimentos y se va a dar el 7 de julio; luego hay un lote más grande que vence el 30 de julio y otro menor el 1 de agosto”. En el medio “hay un vencimiento de harina el 25 de julio”.

ADORNI ALIMENTOS Alimentos: “El cronograma todavía no está definido”, confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni

"Estos alimentos no se van a repartir por repartir, son alimentos que están destinados a emergencias y las asistencias alimentarias a comedores, o a quien le tenga que llegar, van por otro carril que no es el de estos alimentos” , reiteró el vocero sobre la finalidad de la mercadería.

El Gobierno presentará una denuncia por la yerba almacenada “de mala calidad”

“No secuestramos nada, menos alimentos - enfatizó Adorni- Esto es un procedimiento habitual. Repito que no son alimentos para repartir a comedores ni a ningún otro destino que no sea el de una catástrofe, emergencia o situación que requiera disponer inmediatamente de esos alimentos”.

Por otro lado, habló sobre los lotes de yerba presentes en los depósitos, sobre la cual Adorni destacó que es “de mala calidad” e informó que se envió una muestra al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para que evalúe si es apta para el consumo. Los resultados, según informaron, estarán en el plazo de una semana a diez días.

“Estamos preparando una denuncia por la irregularidad en la compra y porque se sospecha que esa yerba no tuvo ningún tipo de trazabilidad con lo cual no se puede saber con exactitud su origen”, adelantó Adorni.

Al ser consultado sobre por qué el Gobierno esperó cinco meses para hacer el control de calidad, el vocero justificó que el Ministerio de Capital Humano lleva a cabo auditorias habitualmente y que “el 11 de diciembre no iba a estar todo auditado” porque el procedimiento “lleva tiempo”.