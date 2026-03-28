Amado Boudou tras el fallo por YPF: "Estuvo bien la decisión de Cristina"

Tras el nuevo fallo y las declaraciones del Presidente Javier Milei, el gobernador Kicillof sostuvo en esta entrevista: "Milei usó el juicio políticamente para responsabilizarme de haber implementado la expropiación de manera inadecuada. Lo cierto es que la ley de expropiación fue votada por prácticamente todos los partidos políticos del Congreso nacional y los abogados del Gobierno defendían los mismos argumentos que yo: que se hizo todo de acuerdo a la ley".

Luego el gobernador añadió: "Le va a costar mucho a Milei explicar cómo festeja que los buitres no tenían razón, porque, si los buitres no tenían razón, entonces [el proceso de expropiación] estuvo bien hecho, y, si estuvo bien hecho, ¿por qué critica a los que lo hicieron?"