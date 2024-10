Amalia Granata cargó contra Javier Milei y las "focas aplaudidoras" del gobierno

Al ser consultada acerca de cuándo sucedió el cortocircuito con el mandatario, señaló: “Hice críticas constructivas desde el cariño, pero es más cómodo para los que llegan al poder, reunirse con quienes los aplauden”.

En la misma línea, la legisladora realizó un paralelismo con Cristina Kirchner: "A ella también le pasaba que necesita focas en los actos y cadenas nacionales. Se parecen en señalar periodistas, es el mismo odio visceral que Cristina cuando la mencionaban en los medios”.

Volviendo al carácter de Javier Milei dijo: "Él tiene que tomar consciencia de que no es más un panelista. Ahora está sentado en el sillón presidencial”.

Por otro lado, Amalia Granata se refirió a las encuestas que realiza el Gobierno: “Ellos las mandan a hacer, salen millones y las hacen semanales ¿De dónde sale esa plata? Yo no tengo plata para pagar encuestas”, reflexionó.

Durante la charla con Radio Rivadavia, la exmediática reveló que en el balotaje votó en blanco, aunque en primera vuelta había elegido a La Libertad Avanza, porque el dirigente libertario“tiró por la borda su campaña, que era salir de los mismos de siempre. Ahora tiene personajes kirchneristas como Scioli y Francos en el Gobierno”.

“Se terminan manejando con las mañas de la vieja política. Hay que ser muy tonto para no darse cuenta que llamaron y negociaron para que les salga un veto o la ley. No me interesa tener un cargo en el gobierno, si me llaman para ayudar voy”, remarcó.

Por último, la diputada santafecina se habló sobre cómo sigue la situación en Rosario: “La guerra narco no terminó. Ponen la guita en pauta y cuando pasan cosas así no salen en los medios.

"Con una hija adolescente que le gusta salir, la paso mal a la madrugada y no debería ser así. Me gustaría que salga a la noche con sus amigos, porque es adolescente, y que no la vayan a drogar ni vender drogas. Quisiera tener un país normal”, concluyó.