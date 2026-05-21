Javier Milei recibió a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos en plena interna: "Desayuno de trabajo"
Mientras el jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y La Libertad Avanza ruge, continúan las actividades oficiales.
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunieron este jueves en la Quinta de Olivos para repasar los principales temas de gestión y la agenda política del Gobierno. Aunque desde la Casa Rosada calificaron el encuentro como un "desayuno de trabajo" habitual, la cita se da en medio de un tenso clima.
Esta reunión tiene como telón de fondo la persistente disputa interna entre el ala liderada por Karina Milei y Martín Menem, y el sector de “Las Fuerzas del Cielo”. Las tensiones en el oficialismo volvieron a encenderse esta semana tras fuertes cruces en redes sociales, donde se denunció el uso de cuentas anónimas para atacar a dirigentes del propio espacio.
La postura del Gobierno en pleno conflicto interno
Hay que señalar que desde Casa Rosada intentan bajarle el tono al conflicto asegurando que las internas no paralizan el día a día del Gobierno. No obstante, voceros de ambos bandos reconocen por lo bajo que la pelea por el control político y la estrategia comunicacional de La Libertad Avanza sigue latente y repercute en diversas áreas estatales.
En tanto, en lo que refiere al avance de las políticas libertarias, el Gobierno viene de cosechar triunfos parlamentarios importantes. No obstante, en Balcarce 50 tienen claro que la gobernabilidad sigue atada a una negociación constante con los gobernadores y los bloques dialoguistas.
"Plantado": la extraña explicación de Milei sobre la interna libertaria y su defensa a Martín Menem
Durante un contacto telefónico con el streaming Neura, Milei desligó por completo a Martín Menem de las acusaciones que lo señalaban como el presunto administrador de cuentas utilizadas para filtrar información confidencial y atacar a miembros del propio Gabinete.
"Es algo que le han plantado a Martín Menem, es algo prefabricado. Ya Martín lo ha explicado dentro del Gabinete, y si quieren le paso el video que armó Oria que explica lo que le hicieron a Martín Menem", aseguró el Presidente, respaldándose en el material técnico desarrollado por Santiago Oria, el director audiovisual oficialista.
Con esta declaración, el mandatario buscó blindar la figura institucional del riojano y restarle validez a la veracidad de los archivos digitales que circularon durante el fin de semana en la red social X (ex Twitter). Aunque no explicó por qué desde el otro lado de la interna libertaria salieron a pegarle a Menem.
"Esa controversia del fin de semana es algo prefabricado para generar un problema", sentenció Milei de forma tajante, intentando cerrar filas y encapsular la discusión para evitar que el fuego amigo continúe erosionando la convivencia interna y alimentando las críticas de la oposición en los medios de comunicación.
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