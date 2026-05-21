Javier Milei recibió a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos en plena interna: "Desayuno de trabajo"

En tanto, en lo que refiere al avance de las políticas libertarias, el Gobierno viene de cosechar triunfos parlamentarios importantes. No obstante, en Balcarce 50 tienen claro que la gobernabilidad sigue atada a una negociación constante con los gobernadores y los bloques dialoguistas.

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"Plantado": la extraña explicación de Milei sobre la interna libertaria y su defensa a Martín Menem

Durante un contacto telefónico con el streaming Neura, Milei desligó por completo a Martín Menem de las acusaciones que lo señalaban como el presunto administrador de cuentas utilizadas para filtrar información confidencial y atacar a miembros del propio Gabinete.

"Es algo que le han plantado a Martín Menem, es algo prefabricado. Ya Martín lo ha explicado dentro del Gabinete, y si quieren le paso el video que armó Oria que explica lo que le hicieron a Martín Menem", aseguró el Presidente, respaldándose en el material técnico desarrollado por Santiago Oria, el director audiovisual oficialista.

milei menem Javier Milei sobre Martín Memen

Con esta declaración, el mandatario buscó blindar la figura institucional del riojano y restarle validez a la veracidad de los archivos digitales que circularon durante el fin de semana en la red social X (ex Twitter). Aunque no explicó por qué desde el otro lado de la interna libertaria salieron a pegarle a Menem.

"Esa controversia del fin de semana es algo prefabricado para generar un problema", sentenció Milei de forma tajante, intentando cerrar filas y encapsular la discusión para evitar que el fuego amigo continúe erosionando la convivencia interna y alimentando las críticas de la oposición en los medios de comunicación.