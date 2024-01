Amalia Granata criticó la comunicación de Javier Milei

Granata consideró que hay que “sacarle las redes sociales” a Milei por las repercusiones negativas que traen sus reacciones a las publicaciones en X: “No está bueno que lo haga un presidente, creo que tiene que asumir su rol y darse cuenta que ya no es más un panelista o un tuitero sino el Presidente de todos los argentinos. Hay cosas y formas que no debería suavizar ni poner a la altura de lo que su vestidura representa”, sostuvo la diputada.

La diputada consideró el Presidente no tuvo actitudes "antidemocráticas" pero agregó: “Lo conozco y es un buen tipo, sé que tiene buenas intenciones, pero me parece que a veces el poder te marea y hay situaciones en las que se tiene que hacer ajeno, o sacarle el teléfono de la mano. Me parece peligroso, no me gusta. Vi periodistas que han sido arrobadas en Twitter y son colegas con las que tengo muchísimas diferencias ideológicas, pero no deja de ser un tuit marcando a una persona. Él ya no está para eso, se tiene que poner las pilas y sacarnos de la situación trágica en la que estamos”, indicó.

granata sobre las redes sociales de milei

La diputada también se refirió a los mensajes del ministro de Economía, Luis Caputo, en las redes sociales sobre el recorte a las provincias para reducir el déficit: “Parece una pelea personal y es algo institucional. Cuando vi el tuit de Caputo pensé que era un meme. Además, aclara que ‘no es una amenaza’... Bueno, debería ver la redacción porque claramente lo fue. Repito, no son las formas".

"Me parece que este Gobierno no está encontrando la forma de comunicarse con las instituciones, el Congreso y diputados", evaluó la legisladora por la provincia de Santa Fe. "Lo marqué en la última parte de la campaña cuando Javier denostaba a los radicales o kirchneristas”, agregó y lanzó: "Vivimos en una república y tenemos un Congreso que funciona. Si no, cerrá el Congreso, ponete una corona y sé un monarca".

“Acá hay instituciones y gobernadores con los cuales hay que sentarse a charlar, te guste o no la forma de gobernar su provincia o su ideología", consideró Amalia Granata y enfatizó que "hay una representación parlamentaria elegida por el pueblo. Dentro del Congreso hay diputados y senadores que fueron elegidos por el pueblo y por un sector que tal vez no piensa como Milei. Hay instituciones que hay que respetar”.

“El tema de las provincias no es un tema de capricho, 'si no votás te vacío'. Hay que tener empatía porque en el medio está la gente. Cuando no tenés esa sensibilidad social para darte cuenta de la situación que está viviendo el pueblo argentino, que no te la dan los libros ni las teorías, se va a hacer muy difícil. Todos queremos que la economía y el país funcione, salir a la calle seguros. Me parece que falta empatía y no tanta teoría”, opinó la diputada.

Y cerró: “No podés basar tu gestión en lo que estudiaste en la facultad. Es una herramienta, sirve, pero tenés que tener empatía con la realidad social que vive Argentina, que es muy diferente a la de otros países”.