Facundo Pastor recibió amenazas en vivo mientras lamentaba las detenciones durante la sesión de la Ley Bases

El periodista y abogado, casi como una autorreflejo de protección, pide un minuto y dice, mostrando su celular a cámara: "A vos que me estás escribiendo en vivo y que te hacés llamar Juan Ignacio. Todo esto, y si me seguís rompiendo las pelotas, va a la Justicia".

"Te lo digo cortito, porque todo esto que estás haciendo se puede constituir como una amenaza. Y no muestro el teléfono al aire, para no comprometerte, ¿si?", agregó, a lo que su compañera Cata de Elía le consulta: "¿Pero qué está pasando, Facu? ¿Te están amenazando en vivo? ¿Qué te están diciendo?".

A lo que Pastor responde: "Me están amenazando en este momento, están diciendo pelotudeces", y la periodista replica: "Me solidarizo con vos, porque este clima no está bueno".

"No doy tu teléfono al aire porque directamente se lo voy a pasar al abogado para que haga una causa judicial. Es grave pero es lógico lo que están haciendo. Se presenta como un periodista y abogado, decime quién sos o salí al aire. Sumate a debatir, porque el teléfono no se de dónde es, no conozco la característica", continúa.

En ese momento, De Elía exclama preocupada: "Estás trabajando y te están amenazando, no quiero trabajar en este clima".

Ante esto, el periodista de policiales señala: "Esto pasa todo el tiempo, lo que me llama la atención es que esto normalmente sucede en redes, pero ahora me estás mandando mensajes a mi teléfono personal, con el que estoy trabajando. Lo que vos no querés es que cuente, lo que estamos diciendo acá".

"Me imagino que la justicia que está tan rápida para actuar hará algo con esto", manifestó su compañera.

facundo pastor amenazado

El tenso cruce entre Guillermo Andino y Facundo Pastor

Previo a este situación, ambos conductores mantuvieron un fuerte intercambio por la situación de las 16 personas que continúan detenidos en penales federales, sin pruebas, acusados de "terrorismo" durante la sanción de la Ley Bases en el Senado.

"Sabés lo que hace todo esto, que la próxima vez que la gente quiera reclamar no salga y eso es lo que se está buscando", manifestó Facundo Pastor y, en ese momento, es interrumpido por Guillermo Andino que le dice: "Pero perdoname, porque sino siempre estamos en un extremo o en el otro".

"Hay un solo extremo, Guille, que es: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", agregó el periodista y abogado.

A lo que Andino replica: "No me hagas correr en la trampa que es blanco o negro, esto les hará pensar que se puede movilizar pacíficamente, sin generar quilombos, sin tirar piedras ni atacar a la policía".

Ante esto, Pastor manifiesta: "Mostrame la imagen del infiltrado y de la detención de María de la Paz Cerruti que estaba con su cartera a 10 cuadras del Congreso. Como hablaban de un cambio de paradigma, el único cambio de paradigma es que por primera vez terminan en cáceles federales detenidos por manifestaciones que hubo toda la vida. Me parece muy grave lo que está pasando".