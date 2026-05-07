Amenazaron con un fierro a periodistas en Dock Sud: "Te rompo la cámara"

Pese al intento por deshacerse de la evidencia, el hombre fue detenido por los policías. Además, los efectivos lograron hallar la una cadena de hierro y la barreta que había descartado minutos antes en la calle.

Al parecer, esta no es la primera vez que el detenido amenaza a las personas: “Es muy difícil que convivir con una persona que lucra con la inundación de los vecinos. Una señora nos decía que no podía salir de la casa a trabajar y este hombre estaba con una cadena de hierro", reveló el cronista.

Por otra parte, expresó su indignación sobre las situaciones que se viven en esa zona del Conurbano: “Estamos hartos de que, cada vez que cubrimos en Avellaneda, o le roban al otro equipo o nos vienen a apretar a nosotros”. Sucede que, en abril, periodistas de A24 fueron víctimas de un robo en vivo durante otra cobertura en la misma ciudad. En esa oportunidad, les rompieron el vehículo en el que se desplazaban para llevarse sus pertenencias, equipos de trabajo y la rueda de auxilio.