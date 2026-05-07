Amenazaron con un fierro a periodistas en Dock Sud: "Te rompo la cámara"
Un hombre amedrentó al equipo periodístico con una cadena de hierro y una barreta. Fue detenido por la policía.
Un hombre fue detenido tras amenazar con cadenas y un fierro a periodistas de un canal de televisión que cubrían las inundaciones en la ciudad de Dock Sud, partido bonaerense de Avellaneda. "Te rompo a mazazos la cámara", les advirtió tras exigirles dinero.
El hecho ocurrió en las primeras horas de este jueves, cuando el equipo periodístico de TN se encontraba realizando una cobertura en el cruce entre las calles Alem y Lamadrid luego del intenso temporal. En esas circunstancias, un hombre armado con una cadena de hierro y una barreta los increpó para que le dieran dinero a cambio de permitirles trabajar en la zona.
“Decía que le teníamos que dar plata para poder trabajar acá”, relató el periodista Alan Ferraro y agregó: “Me dice que todo es un desastre, que no vaya para la esquina porque me la iban a dar. Que si no le dábamos plata no podíamos trabajar”.
Ante las constantes negativas por parte del equipo de periodistas, el agresor les mostró el fierro y los amenazó: "Te rompo a mazazos la cámara".
Así fueron las amenazas a periodistas de televisión en Dock Sud
Según el relato del periodista, justo en ese momento pasó un patrullero de la Policía Bonaerense, que fue alertado de inmediato sobre la situación. Al notar la presencia de los efectivos policiales, el agresor descartó la barreta detrás de una camioneta.
Pese al intento por deshacerse de la evidencia, el hombre fue detenido por los policías. Además, los efectivos lograron hallar la una cadena de hierro y la barreta que había descartado minutos antes en la calle.
Al parecer, esta no es la primera vez que el detenido amenaza a las personas: “Es muy difícil que convivir con una persona que lucra con la inundación de los vecinos. Una señora nos decía que no podía salir de la casa a trabajar y este hombre estaba con una cadena de hierro", reveló el cronista.
Por otra parte, expresó su indignación sobre las situaciones que se viven en esa zona del Conurbano: “Estamos hartos de que, cada vez que cubrimos en Avellaneda, o le roban al otro equipo o nos vienen a apretar a nosotros”. Sucede que, en abril, periodistas de A24 fueron víctimas de un robo en vivo durante otra cobertura en la misma ciudad. En esa oportunidad, les rompieron el vehículo en el que se desplazaban para llevarse sus pertenencias, equipos de trabajo y la rueda de auxilio.
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