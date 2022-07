Acto a 28 años de AMIA: "¿Cómo se explica tanta impunidad?"

La asociación, junto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Familiares de las Víctimas, convocó al acto con la consigna “Volvemos a Pasteur”. Linetzky fue uno de los oradores principales junto a un sobreviviente y tres familiares de las víctimas del ataque.

Linetzky dijo con críticas a la investigación: “La Justicia es lenta, ineficiente, inútil. No hemos aprendido nada. Es difícil explicar todo lo que no pasó en 28 años, como no sé logró atrapar a ni uno de los responsables. ¿Cómo se explica tanta impunidad?”.

El titular de la AMIA también se preguntó “¿cuándo fue la última vez que la Fiscalía especial, a cargo de los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda produjo al menos una novedad en la causa?”.

