Amnistía Internacional advirtió por el fuerte deterioro en el respeto a los Derechos Humanos en la Argentina

En paralelo, el 50° aniversario del golpe de Estado reactivó masivamente la agenda de Memoria, Verdad y Justicia, en un contexto de disputa sobre consensos democráticos básicos. A dos años del inicio de la gestión de Milei, el retroceso en materia de derechos humanos aparece como el resultado de un proyecto político que redefine las funciones del Estado y resigna responsabilidades esenciales frente a la sociedad. Esta lectura se desprende del balance anual que Amnistía Internacional realiza sistemáticamente desde hace décadas sobre todos los gobiernos para monitorear cómo cada administración impacta en la vigencia de los derechos humanos.

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Gobiernos antiderechos

En el marco del lanzamiento de su informe Amnistía Internacional advirtió que el mundo atraviesa un momento decisivo, signado por ataques contra el multilateralismo, el derecho internacional y la sociedad civil. La organización sostiene además que ya no se trata de una erosión periférica del sistema, sino de un ataque directo a las salvaguardas de derechos humanos construidas durante décadas.

“Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales antiderechos y de gobiernos decididos a imponer su dominio mediante guerras ilícitas y chantajes económicos”, denunció Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

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El informe señala además que la intensificación del conflicto en Medio Oriente expresa con crudeza esta deriva hacia la ilegalidad, al tiempo que documenta el papel de Estados poderosos en el debilitamiento del sistema internacional tanto por el uso ilegítimo de la fuerza como por la erosión de mecanismos de rendición de cuentas, y Estados Unidos el mejor ejemplo.

En Venezuela, Amnistía Internacional alertó sobre la persistencia de detenciones arbitrarias, tortura y juicios sin garantías como parte de un patrón represivo. En el contexto de la crisis política tras el secuestro de Nicolás Maduro, la organización insiste en la necesidad de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.

También denuncia la profundización de las políticas represivas de los talibanes contra mujeres y niñas en Afganistán, y el recrudecimiento global de los ataques contra la sociedad civil, incluidas la criminalización de la protesta, la persecución de activistas y el uso de software espía y vigilancia digital contra periodistas, estudiantes y organizaciones sociales.

represion congreso2.jpg Represión brutal de las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional destaca que en 2025 y comienzos de 2026 hubo importantes muestras de resistencia y solidaridad en las calles y en los foros multilaterales, y señala que cada vez más Estados empiezan a denunciar las prácticas autoritarias y los ataques contra el orden basado en normas, aunque esos posicionamientos deben traducirse en acciones firmes.

Informe completo:

Informe-anual-global---abril-2026