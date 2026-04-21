Javier Milei reveló qué le dijo el papa Francisco luego de que lo calificara como "el representante del maligno"

Milei le envió además una carta Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que aseguró que Francisco es “sin lugar a dudas uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar”.

Dijo guardar “un recuerdo personal muy significativo” del llamado que le hizo el Papa el 22 de noviembre de 2023, cuando el Papa le dio “palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país”. “Del mismo modo, valoro profundamente los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, donde pude apreciar su calidez y su claridad”, completó.

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