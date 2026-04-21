Javier Milei reveló qué le dijo el papa Francisco luego de que lo calificara como "el representante del maligno"
Javier Milei homenajeó a Francisco a un año de su muerte y recordó el tenso encuentro que mantuvieron en el Vaticano luego de sus insultos al Sumo Pontífice.
El presidente Javier Milei finaliza este martes su gira oficial por Israel y visitó, junto a su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Y a un año de la muerte del papa Francisco, el mandatario libertario se volcó a sus redes sociales para recordarlo.
Junto a una foto en la que se lo puede ver abrazando a Francisco, Milei contó el intercambio entre ambos durante el encuentro que mantuvieron en el Vaticano y tras los destemplados insultos que le había dedicado al sumo pontífice cuando todavía era candidato a la presidencia de la Nación.
Antes de ser Presidente, Milei había dicho que Francisco era “un sorete mal cagado”, un “imbécil“, ”un impresentable” y “el representante del maligno en la Tierra ocupando el trono de la casa de Dios”, entre otra serie de insultos. Ahora, a un año de la muerte del Papa, lo recordó en X como “el argentino más importante de la historia”.
"Aquí con el Argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia al Santo Padre", escribió Milei en X junto a a varias imágenes con Francisco.
Y siguió: “En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: 'No te calentés, todos hacemos boludeces de chico'. CIAO!".
Milei le envió además una carta Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que aseguró que Francisco es “sin lugar a dudas uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar”.
Dijo guardar “un recuerdo personal muy significativo” del llamado que le hizo el Papa el 22 de noviembre de 2023, cuando el Papa le dio “palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país”. “Del mismo modo, valoro profundamente los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, donde pude apreciar su calidez y su claridad”, completó.
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