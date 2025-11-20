Amnistía Internacional insta a la Provincia de Buenos Aires a garantizar la paridad de género en la Corte Suprema

En las últimas semanas se dio inicio a conversaciones políticas para alcanzar acuerdos respecto de quiénes podrían ser los futuros candidatos para integrar el máximo tribunal provincial. “En este contexto, resulta fundamental que el proceso de designación contemple la paridad de género”, remarcaron desde la organización.

En ese sentido, recordaron que “en 150 años de historia, solo una mujer ha sido designada jueza del tribunal —la magistrada que ocupa actualmente el cargo—, lo que evidencia un déficit democrático y de legitimidad, una desigualdad estructural persistente y el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de igualdad de género”.

Ante esta situación, reclamaron: "Tras un siglo y medio de representación casi exclusivamente masculina, la Provincia de Buenos Aires tiene hoy una oportunidad histórica para cumplir con estos compromisos" .

Para Amnistía "no designar mujeres para estas vacantes significaría perpetuar la exclusión estructural e incumplir obligaciones internacionales".

"Garantizar una integración paritaria en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires constituye una oportunidad decisiva para fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial y alinearlo con los estándares constitucionales e internacionales de igualdad que la Argentina ha asumido. Cubrir las vacantes con mujeres altamente calificadas enviaría una señal clara de compromiso con la igualdad de las mujeres y con una justicia más representativa, legítima y acorde con las demandas de una ciudadanía que exige instituciones inclusivas, transparentes e igualitarias", indicaron al final de su comunicado.