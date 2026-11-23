La investigación sostiene que tenía un pie en la empresa y otro dentro de la ANDIS. Desde ese lugar, habría organizado los intereses comerciales de la droguería, impartido instrucciones a funcionarios y coordinado decisiones con los directyivos de la Suizo Jonathan y Emmanuel Kovalivker, Diego Viner y Sebastián Nuner Uner.

ANDIS: declara Pablo Atchabahian, el "gran soldado" de la Suizo Argentina que daba órdenes desde la agencia

El “soldado” y los mensajes con los dueños de la Suizo Argentina

Uno de los elementos centrales de la acusación surge del teléfono celular secuestrado a Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de la Suizo Argentina.

Los investigadores encontraron conversaciones que muestran que Atchabahian comenzó a trabajar para la compañía a mediados de 2023 y que participaba de reuniones, negociaciones, proyectos comerciales y acuerdos con laboratorios y otras droguerías.

El 3 de agosto de 2023 se produjo uno de los intercambios que más llamó la atención de los fiscales. Atchabahian se reconocía como un “soldado” de la Suizo Argentina y Kovalivker fue más allá al definirlo como un “gran soldado”.

Para la fiscalía, no se trataba de una expresión aislada. Los mensajes y audios posteriores permiten reconstruir qué significaba ese papel: gestionar reuniones, proyectos, licitaciones, acuerdos comerciales y precios, en representación de la compañía y con el conocimiento y la autorización de sus dueños.

En uno de los audios incorporados al expediente, Emmanuel Kovalivker le dijo a Atchabahian: “Gracias, Pabli, sí, sí, vamos, va, va queriendo. Ahí, me quedé pensando en lo de los renglones, que guarda que si sirve, también para qué nos necesitan, ¿entendés? También es eso. Si se ponen de acuerdo en el precio de los renglones y si después eso funciona, ¿para qué nos quieren?”.

Para los investigadores, ese intercambio refleja que Atchabahian participaba de conversaciones estratégicas sobre el comportamiento de otras empresas y la fijación de precios.

Otro episodio ocurrió en octubre de 2023, cuando Atchabahian le informó a Kovalivker sobre una reunión con representantes de distintos laboratorios. En un audio le contó que habían hablado sobre la distribución de la participación en el mercado y los precios de los medicamentos.

“Se va a acordar precio, como para por lo menos ir todos con un mismo precio, y tratar de ir todos en las licitaciones, todos juntos”, explicó.

También hizo referencia al peso de Suizo Argentina en esas negociaciones y a los acuerdos que buscaban establecer entre los distintos participantes del mercado.

La fiscalía interpreta que esas conversaciones constituyen evidencia de acuerdos para coordinar precios y participaciones en las contrataciones públicas, con una competencia que en realidad habría sido simulada.

Las órdenes que daba dentro de la ANDIS

Uno de los puntos que describen los fiscales y que comprometen a Atchabahian tiene que ver con las instrucciones que habría impartido a Daniel Garbellini, entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Según el dictamen, el funcionario era su brazo ejecutor dentro del organismo y recibía indicaciones sobre el funcionamiento de las contrataciones.

La fiscalía reconstruyó conversaciones en las que Atchabahian ordenaba incorporar determinadas droguerías a las compulsas de precios, frenar pagos a otras empresas e incluso avanzar con el despido de una funcionaria.

Uno de los episodios ocurrió en noviembre de 2024. Atchabahian le pidió a Garbellini que invitara a Droguería 20 de Junio S.A. a participar de las compulsas de precios de la ANDIS.

La instrucción tuvo consecuencias concretas: Garbellini transmitió el pedido y la empresa fue incorporada a la orden de compra. Los investigadores detectaron, además, que a partir de esa intervención Droguería 20 de Junio comenzó a cotizar y ganar compulsas vinculadas con el medicamento emicizumab, que hasta entonces venía siendo adjudicado a Suizo Argentina.

Pero hubo otra instrucción en sentido contrario. El mismo día, Atchabahian pidió frenar los pagos a Droguería Dihemo S.A. porque, según sus palabras, estaba “jugando mal”.

La acusación sostiene que un operador privado de la Suizo Argentina estaba dando órdenes a un director nacional para perjudicar comercialmente a una droguería por no ajustarse a las pautas acordadas.

La frase no quedó solamente en el teléfono de Garbellini. En el dispositivo del funcionario se encontró una nota manuscrita con indicaciones sobre cómo proceder con determinadas empresas: entre ellas, “Dihemo fraccionar los pagos de a poco” .

Para los fiscales, estos elementos muestran que la Suizo Argentina intervenía sobre quién cobraba, quién debía esperar y qué empresas podían participar de las contrataciones.

También habría ordenado echar a una funcionaria

Otro episodio que compromete a Atchabahian se vincula con la situación de Mercedes Soledad Capandegui, quien se desempeñaba como directora de Presupuesto y Contabilidad de la ANDIS.

El 7 de marzo de 2025, Garbellini se comunicó con Atchabahian para consultarle sobre un conflicto interno que involucraba a la funcionaria.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Atchabahian le respondió que había hablado con Sebastián Nuner Uner, uno de los principales directivos de Suizo Argentina, y que ambos estaban de acuerdo con su desvinculación.

La respuesta habría sido concreta: le dio autorización a Garbellini para que la echara.

La medida terminó traduciéndose en la quita de sus funciones ejecutivas y en un deterioro de sus condiciones laborales.

Para los investigadores, el episodio constituye una muestra de hasta dónde llegaba la influencia de la droguería dentro de la agencia estatal: no solamente sobre las compras y los pagos, sino también sobre la estructura de personal del organismo.

El audio a Calvete y la cadena de reportes hacia la Suizo

Otro elemento central es un audio que Atchabahian le envió en junio de 2025 a Miguel Ángel Calvete, quien estaba agendado en su teléfono bajo otro nombre para dificultar su identificación.

En esa comunicación, Atchabahian le contó que Garbellini había hablado con Diego Spagnuolo y que ambos compartían una misma preocupación.

Todos alineados

Pero lo más relevante para la fiscalía fue la referencia a los contactos con la Suizo Argentina y a la necesidad de mantener alineados a todos los integrantes del esquema.

“Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini] que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja así que estamos todos alineados en la misma”, expresó.

Y agregó: “Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que también el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza”.

El mensaje terminaba con otra frase que llamó la atención de los investigadores: “Estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo”.

La respuesta de Calvete, transmitida a través de su asistente Patricia Canavesio, fue: “Pablo, clarísimo y todos alineados”.

Para los fiscales Picardi y Rodríguez, el audio permite reconstruir una cadena de comunicaciones: Garbellini hablaba con Atchabahian; Atchabahian reportaba al denominado “Helvético”, una referencia que la fiscalía vincula con la Suizo Argentina; y este último debía informar a “Rioja”, expresión que los fiscales consideran que podría aludir a algún integrante de la familia Menem.

La acusación sostiene que el intercambio demuestra que la droguería no era un proveedor más, sino una instancia de consulta y reporte a la que se recurría para preservar el funcionamiento del sistema de comercialización de medicamentos.

Génesis, las droguerías y el control de las compulsas

La fiscalía también le atribuye a Atchabahian un papel indispensable en la utilización de Droguería Génesis S.A. como empresa interpuesta para canalizar ventas de Suizo Argentina a la ANDIS, aumentar los precios y diversificar las ganancias.

Según el dictamen, actuaba como interlocutor entre los directivos de la Suizo, los funcionarios de la ANDIS, Miguel Ángel Calvete y representantes de otras firmas que integraban el esquema de cartelización, entre ellas Disval.

Incluso, tenía a su disposición un automóvil de alta gama de Génesis y la correspondiente cédula de autorización.

El sistema de compulsas SIIPFIS también ocupa un lugar central en la acusación. Los investigadores detectaron que la Suizo Argentina recibía información anticipada sobre los medicamentos que serían requeridos y contaba con datos sobre los precios y el comportamiento que debían adoptar las distintas droguerías.

En el teléfono de Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales de la Suizo, se encontraron 77 archivos vinculados con más de treinta compulsas realizadas entre junio de 2024 y agosto de 2025. Las planillas anticipaban qué empresas cotizarían, cuáles se abstendrían de hacerlo y qué precios presentarían.

Para los fiscales, la competencia era ficticia y la Suizo Argentina administraba las asignaciones y los porcentajes que recibía cada firma.

La dimensión económica de la operatoria también quedó reflejada en los informes de ARCA: entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la Suizo Argentina facturó a la ANDIS $124.652.174.118,59.

La acusación describe a la agencia como una verdadera “ventanilla de pagos” manejada discrecionalmente por la droguería.

Además de la ampliación de la indagatoria de Atchabahian, la fiscalía solicitó que presten declaración indagatoria este martes otros responsables de empresas que habrían integrado el esquema de droguerías cartelizadas.

Entre ellos se encuentran José Héctor Reboratti y Eduardo Hugo Roqueta.

La convocatoria de Reboratti y Roqueta se inscribe en esa línea de investigación sobre la participación de los directivos de las firmas privadas en las maniobras que habrían perjudicado al Estado.

La causa busca determinar cómo funcionó el entramado entre funcionarios públicos y empresarios que, de acuerdo con la acusación, convirtió las compras de medicamentos destinados a personas con discapacidad y beneficiarios del programa Incluir Salud en un negocio millonario.

En la causa están procesados Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete, el mismo Atchabahian, entre otros.