El Gobierno reúne a la mesa política para definir la agenda legislativa en el Congreso
La reforma electoral y la Ley de Ludopatía estarán entre los principales temas del encuentro que encabezará Karina Milei en Casa Rosada.
El Gobierno reunirá nuevamente a la mesa política para definir la estrategia legislativa de cara a la última semana del período ordinario en el Congreso, con la reforma electoral como uno de los principales temas de la agenda.
El encuentro se realizará este martes a las 13 en Casa Rosada y tendrá como principales temas la eliminación de las PASO y el debate por la ley de Ludopatía, cuyo tratamiento comenzará este miércoles en comisiones del Senado, antes del vencimiento del estado parlamentario de la media sanción aprobada en Diputados.
La reunión será encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación de los principales referentes de la administración libertaria para coordinar las negociaciones con los bloques aliados y garantizar los respaldos necesarios para avanzar con las iniciativas oficiales.
Del encuentro participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. También se espera la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo y del secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.
Las prioridades parlamentarias del Gobierno
La reforma electoral constituye uno de los principales objetivos del oficialismo, que pretende eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) e introducir otros cambios en el sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
En paralelo, el Senado comenzará este miércoles a debatir la ley de Ludopatía en comisiones. Aunque La Libertad Avanza aspira a conseguir dictamen del proyecto, existen diferencias en torno a algunos de sus artículos, particularmente aquellos vinculados con las restricciones que impulsa la Iglesia.
En ese sentido, fuentes oficiales anticiparon a la agencia Noticias Argentinas que, si se incorpora al texto el articulado reclamado por la Iglesia, el Gobierno podría vetar la iniciativa y argumentaron: "Es como la Ley Seca, no tiene sentido".
La agenda parlamentaria continuará el jueves con el tratamiento del Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), dos iniciativas económicas e institucionales que también forman parte de las prioridades del oficialismo.
Con ese cronograma, la mesa política buscará unificar posiciones y ordenar las negociaciones parlamentarias para sostener los acuerdos que necesita el Gobierno en el tramo final del período ordinario.
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