En paralelo, el Senado comenzará este miércoles a debatir la ley de Ludopatía en comisiones. Aunque La Libertad Avanza aspira a conseguir dictamen del proyecto, existen diferencias en torno a algunos de sus artículos, particularmente aquellos vinculados con las restricciones que impulsa la Iglesia.

En ese sentido, fuentes oficiales anticiparon a la agencia Noticias Argentinas que, si se incorpora al texto el articulado reclamado por la Iglesia, el Gobierno podría vetar la iniciativa y argumentaron: "Es como la Ley Seca, no tiene sentido".

La agenda parlamentaria continuará el jueves con el tratamiento del Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), dos iniciativas económicas e institucionales que también forman parte de las prioridades del oficialismo.

Con ese cronograma, la mesa política buscará unificar posiciones y ordenar las negociaciones parlamentarias para sostener los acuerdos que necesita el Gobierno en el tramo final del período ordinario.