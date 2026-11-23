Desplome en el Conurbano y brecha geográfica: mientras el interior del país sostuvo el indicador, en el Gran Buenos Aires (GBA) la confianza volvió a retroceder un 1,4% hasta ubicarse en apenas 1,59 puntos, ampliando por segundo mes consecutivo la brecha negativa frente al interior (2,27) y quedando por debajo de la Ciudad de Buenos Aires (1,95).

Retroceso entre mujeres y adultos de 30 a 49 años: por género, la confianza cayó un 2,0% entre las mujeres (ubicándose en 1,70 puntos, frente a los 2,35 de los hombres, lo que amplió la brecha de género a 0,65 puntos). En cuanto a la edad, se registraron caídas pronunciadas en la población económicamente activa de 30 a 49 años, que bajó un 7,2% hasta 1,82 puntos, y en los jóvenes de 18 a 29 años, que retrocedieron un 6,2% (2,23 puntos).

Caída en universitarios y víctimas de delitos: el indicador también cedió un 0,7% entre quienes poseen educación terciaria o universitaria (2,06 puntos) y cayó un 0,4% entre las personas o familias que sufrieron hechos de inseguridad en los últimos 12 meses (1,70 puntos).