La confianza en el Gobierno de Javier Milei cayó un 17,5% interanual y el promedio de la gestión tocó su piso
El informe de noviembre de la Universidad Torcuato Di Tella reveló que el indicador sobre la gestión de de Javier Milei registra un retroceso respecto a 2025.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de Javier Milei elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella registró en noviembre de 2026 una caída del 17,5% en comparación con el año pasado. El relevamiento dejó en evidencia un deterioro en los registros acumulados y retrocesos en segmentos demográficos clave.
El piso histórico del promedio de gestión y la comparación presidencial
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De acuerdo con el estudio entre el 3 y el 17 de noviembre sobre una muestra nacional de 1.000 casos, la trayectoria del índice muestra señales de desgaste acumulado:
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El promedio más bajo de la era Milei: el promedio general del ICG durante los primeros 35 meses de la gestión de Javier Milei descendió a 2,32 puntos, su registro acumulado más bajo hasta el momento. De este modo, queda por debajo del promedio obtenido por Mauricio Macri en el mismo tramo de su mandato (2,43 puntos) y también es inferior al acumulado histórico de Néstor Kirchner (2,49).
Estancamiento desde abril: el informe advierte que la mayor parte del deterioro durante 2026 ocurrió entre enero y mayo, manteniéndose desde abril estancado en oscilaciones modestas en torno a los 2,00 puntos compatibles con el margen de error muestral.
Por debajo del kirchnerismo en el mes 35: al comparar el trigésimo quinto mes de cada presidencia, los 2,04 puntos de la actual administración resultan inferiores a los registrados en el mismo punto por Néstor Kirchner (2,54 puntos; una brecha negativa del 19,8%) y por el primer mandato de Cristina Kirchner (2,42 puntos; -16,0%), aunque superan los registros de Macri (1,77), Cristina Kirchner II (1,60) y Alberto Fernández (1,19).
Los segmentos donde cayó la imagen de Javier Milei y los componentes más flojos
Aunque los cinco subíndices mostraron variaciones mensuales positivas, las evaluaciones vinculadas con el rumbo general y el impacto social continúan siendo los puntos más débiles del Gobierno, acompañados por retrocesos en distritos y franjas clave:
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Desplome en el Conurbano y brecha geográfica: mientras el interior del país sostuvo el indicador, en el Gran Buenos Aires (GBA) la confianza volvió a retroceder un 1,4% hasta ubicarse en apenas 1,59 puntos, ampliando por segundo mes consecutivo la brecha negativa frente al interior (2,27) y quedando por debajo de la Ciudad de Buenos Aires (1,95).
Retroceso entre mujeres y adultos de 30 a 49 años: por género, la confianza cayó un 2,0% entre las mujeres (ubicándose en 1,70 puntos, frente a los 2,35 de los hombres, lo que amplió la brecha de género a 0,65 puntos). En cuanto a la edad, se registraron caídas pronunciadas en la población económicamente activa de 30 a 49 años, que bajó un 7,2% hasta 1,82 puntos, y en los jóvenes de 18 a 29 años, que retrocedieron un 6,2% (2,23 puntos).
Caída en universitarios y víctimas de delitos: el indicador también cedió un 0,7% entre quienes poseen educación terciaria o universitaria (2,06 puntos) y cayó un 0,4% entre las personas o familias que sufrieron hechos de inseguridad en los últimos 12 meses (1,70 puntos).
Los peores rubros evaluados y el pesimismo económico: dentro de los componentes del índice, los puntajes más bajos siguen concentrándose en la Preocupación por el interés general (1,60 puntos) y en la Evaluación general del gobierno (1,69 puntos). En tanto, entre quienes consideran que la situación económica empeorará dentro de un año, la confianza se desploma a un piso de apenas 0,43 puntos.
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