Wado De Pedro, Raverta y Mariel Fernández inauguraron una oficina de ANSES en Moreno

“La provincia de Buenos Aires es la más perjudicada del país, son 268 mil personas, en su mayoría mujeres, que quedarían afuera del sistema previsional, lo que significa en muchos casos no poder acceder a un plato de comida, ni tener obra social en el momento de la vida en el que más se necesita”, sostuvo Raverta.

Y añadió: “Yo sé cómo se vive cuando uno se tiene que ir lejos a buscar servicios de calidad. Yo sé cómo se vive cuando uno está en un barrio donde los organismos nacionales no están. Y entonces hay que ir al centro o a otro lugar. Acá estamos haciendo lo que los vecinos y vecinas de Cuartel V se merecen: traer ANSES a su comunidad. Estamos haciendo lo que nos gusta hacer, que es acercar todo lo que el Estado, a través del organismo de la seguridad social, tiene obligación hacer, que es estar cerca y resolver los problemas de ustedes para que todos los días puedan vivir un poco mejor".

Por su parte, De Pedro señaló: “Estamos inaugurando una nueva oficina de ANSES porque sabemos lo que es tener que hacer una hora de viaje y después una cola para después hacer valer nuestros derechos que ahora un gobierno nacional y popular vuelve a poner a disposición de nuestro pueblo gracias a la decisión estratégica que tomó Cristina Fernández de Kirchner que fue recuperar los fondos de los jubilados para los jubilados. El objetivo de todos los gobiernos peronistas es llevar pan, dignidad y que nuestros vecinos y vecinas puedan proyectar un futuro mejor".

Asimismo, Fernández agregó: “Es un momento muy importante para nuestro municipio abrir otra oficina de ANSES y acercar más derechos a la población más vulnerable. Es una política pública fundamental que se creó durante los gobiernos de Néstor y Cristina y trajo tantos derechos a hombres y mujeres que quizás no pensaban que podían jubilarse. El trabajo sin derechos hace que no tengas aportes y ese reconocimiento es no solo a los trabajadores y trabajadoras sin derechos, sino también a aquellas mujeres que trabajan en su casa y que nunca fue reconocido, salvo por Evita y el general Perón".

Sobre la nueva oficina de ANSES

La nueva dependencia está ubicada en Darwin Passaponti 5201 y los trabajos, que significaron una inversión de 15 millones de pesos, incluyeron la electrificación para 16 puestos, pintura y revoques interiores y exteriores, construcción de sanitarios, colocación de carpinterías de acceso, armado de cielorraso e iluminación y la entrega de insumos de oficina, informática, mobiliario, matafuegos, uniformes para el personal, entre otros.

Desde 2021 y en lo que va de este año, ANSES lleva inauguradas (con la de hoy) 65 oficinas y puso en valor 45 más. Actualmente, lleva adelante 29 obras simultáneas en todo el país.