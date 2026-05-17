Docentes universitarios convocan a un paro de una semana: cómo será
La medida de fuerza comenzará el 26 de mayo y, en medio del reclamo salarial, ya analizan nuevas acciones de cara al segundo cuatrimestre.
Luego de la cuarta Marcha Federal Universitaria y a la espera de una definición de la Corte Suprema, los docentes de universidades nacionales resolvieron convocar a un paro de una semana que se desarrollará entre el 26 y el 31 de mayo. La medida fue definida en un plenario de la CONADU y se enmarca en un conflicto que combina reclamos salariales, falta de paritarias y el deterioro del sistema educativo.
El paro estará acompañado por distintas acciones de visibilización en todo el país. Según informaron, durante esa semana se realizarán jornadas de protesta, clases públicas, movilizaciones en las universidades nacionales y se anunció la conformación de un frente educativo que será presentado el 22 de mayo en el Cabildo de Buenos Aires.
Desde distintos sectores ya anticipan que el conflicto podría escalar en el segundo cuatrimestre. En ese sentido, seccionales docentes comenzaron a discutir nuevas iniciativas que serán elevadas para su evaluación en el próximo encuentro de secretarios generales de CONADU, previsto para el 5 de junio.
Entre las propuestas más fuertes aparece la impulsada por la representación gremial de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que plantea la posibilidad de suspender evaluaciones y avanzar con un paro por tiempo indeterminado. La iniciativa refleja el creciente malestar en el sector y la falta de respuestas oficiales.
Uno de los principales reclamos es la situación salarial. Los docentes universitarios no tienen una paritaria desde octubre de 2024 y, según datos del gremio, registraron una pérdida del 34% en sus ingresos entre la asunción del gobierno de Javier Milei y enero de 2026. En ese contexto, un profesor con dedicación simple y 10 años de antigüedad percibió en ese mes un salario bruto de 305.604 pesos.
"El ánimo es recontra difícil en este momento. Estamos cobrando la mitad de lo que deberíamos cobrar", advirtió Clara Chevalier, secretaria general de CONADU. La dirigente sostuvo que el sector tuvo "muchísima paciencia" durante el proceso de movilización y negociación, pero que esa etapa "se agotó" frente a la falta de respuestas.
El conflicto universitario suma así un nuevo capítulo en un escenario de creciente tensión, con medidas que podrían profundizarse si no se abren instancias de negociación en las próximas semanas.
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