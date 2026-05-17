Docentes universitarios convocan a un paro de una semana: cómo será

"El ánimo es recontra difícil en este momento. Estamos cobrando la mitad de lo que deberíamos cobrar", advirtió Clara Chevalier, secretaria general de CONADU. La dirigente sostuvo que el sector tuvo "muchísima paciencia" durante el proceso de movilización y negociación, pero que esa etapa "se agotó" frente a la falta de respuestas.

El conflicto universitario suma así un nuevo capítulo en un escenario de creciente tensión, con medidas que podrían profundizarse si no se abren instancias de negociación en las próximas semanas.