Tras profundizar el ajuste a las universidades públicas, Javier Milei disertó en la Universidad de San Andrés

Interna feroz

El presidente Milei intentó mostrar tranquilidad y dedicarse a una actividad fuera de la agenda más urgente del gobierno para minimizar los escándalos que rodean a su gestión. Es que el caso Adorni sigue horadando la credibilidad en el Gobierno y profundizó la interna que ya viene arrastrando el oficialismo desde hace tiempo. Por caso, el escándalo terminó de dinamitar el ya maltrecho vínculo entre la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que al igual que el mandatario, sostiene a capa y espada a Adorni.

De hecho Adorni era el candidato natural de Karina Milei para competir el próximo año por la jefatura de gobierno porteño en 2027 en contra de las aspiraciones de Bullrich. Con Adorni ahora en la picota, Bullrich publicó días atrás un video en sus redes sociales ya probándose el traje de candidata porteña.

karina milei santiago caputo Karina Milei y Santiago Caputo.

Bullrich se diferenció además de la Casa Rosada y exigió públicamente que el jefe de Gabinete acelerara las explicaciones patrimoniales que se siguen demorando y desde entonces mantiene una relación tirante con la mesa chica oficialista.

En tanto durante el fin de semana, el asesor presidencial Santiago Caputo acusó al entorno de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, de administrar una cuenta anónima en X desde la que se lanzaron críticas contra el propio Milei. Esta disputa, antes restringida al ámbito privado, se trasladó a las redes sociales y generó inquietud en las filas libertarias.

Desde las filas próximas a Karina Milei aseguran que la disputa se remonta a los meses previos al armado de las listas de septiembre de 2025, cuando representantes de “Las Fuerzas del Cielo” quedaron fuera de las candidaturas en Buenos Aires.