Cuándo arranca el nuevo paro universitario por falta de fondos que durará una semana
Los trabajadores anticiparon una nueva batería de medidas en las universidades que podría incluir, en el segundo cuatrimestre, un paro por tiempo indeterminado.
Al mismo tiempo en que incumple con la Ley de Financiamiento Universitario y profundiza el ajuste sobre la educación superior, Javier Milei se mostró este lunes, en una nueva provocación, en la que es quizás la universidad más exclusiva y cara de la Argentina, la Universidad de San Andrés (Udesa).
En tanto, sin respuesta alguna de las autoridades nacionales y a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los trabajadores docentes y no docentes de todas las universidades públicas del país resolvieron convocar a un nuevo paro que se extenderá todo a lo largo de la próxima semana, teniendo su inicio el martes 26 de mayo.
Así se definió en un plenario de secretarios gremiales de los trabajadores universitarios que conforman el gremio nucleados en la Conadu, que planteó que durante todos esos días el paro estará acompañado "con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales". Además, se anunció el lanzamiento de un frente educativo el 22 de mayo, en el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo anticiparon nuevas iniciativas previstas para el segundo cuatrimestre. En el caso de la representación gremial de la UBA, se definió una solicitud de suspender las evaluaciones y un paro por tiempo de indeterminado a partir del segundo cuatrimestre. La iniciativa, junto a otras, será elevada para su evaluación en el próximo encuentro de secretarios generales de Conadu, fechado para el viernes 5 de junio.
Los trabajadores docentes -que no tienen una paritaria desde octubre del 2024- sufrieron una caída del 34% de su salario entre la asunción de Javier Milei y enero del 2026. Según la Conadu un profesor de universidad con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró ese mes un sueldo bruto de 305.604 pesos. “El ánimo es recontra difícil en este momento. Estamos cobrando la mitad de lo que deberíamos cobrar. Tuvimos muchísima paciencia para construir las movilizaciones que permitieron dar lugar a la ley, reafirmarla y rechazar el veto. Toda esa paciencia se agotó”, comentó la semana pasada a Ámbito Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu.
Mientras reclaman por una pronta resolución de la Corte Suprema de Justicia que permita la implementación de la ley de Financiamiento, autoridades de universidades nacionales emitieron este sábado un comunicado criticando a autoridades del Ejecutivo y considerando que lo "que está en discusión no es solamente el presupuesto universitario: lo que está en juego es el tipo de país, de democracia y de sociedad que queremos construir".
El documento publicado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alude a distintas entrevistas y publicaciones de redes sociales protagonizadas por el presidente Javier Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cara visible del oficialismo en la discusión dada la ausencia mediática y en instancias de diálogo oficiales del secretario de Educación, Carlos Torrendell.
"Rechazamos y repudiamos los ataques y agresiones infundadas", plantea el texto de los rectores, que además aseguran que "no estamos dispuestos a aceptar pasiva ni gratuitamente que se acuse de delincuente al presidente del CIN", en referencia a Franco Bartolacci. "Estamos frente a un intento sistemático de desacreditar institucionalmente a quienes ejercemos legítimamente la defensa de la universidad pública, gratuita y federal", consideran.
En ese marco, apuntaron que "cuando un gobierno reemplaza el debate democrático por el insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia democrática". "Estos avasallamientos se fortalecen sobre el miedo, el silencio y la intimidación. Y no tenemos miedo. Tampoco estamos dispuestos a callarnos ni a mirar hacia otro lado frente a semejante degradación del discurso público", remarcaron.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario