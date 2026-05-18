Cuándo arranca el nuevo paro universitario por falta de fondos que durará una semana

Asimismo anticiparon nuevas iniciativas previstas para el segundo cuatrimestre. En el caso de la representación gremial de la UBA, se definió una solicitud de suspender las evaluaciones y un paro por tiempo de indeterminado a partir del segundo cuatrimestre. La iniciativa, junto a otras, será elevada para su evaluación en el próximo encuentro de secretarios generales de Conadu, fechado para el viernes 5 de junio.

milei motosierra

Los trabajadores docentes -que no tienen una paritaria desde octubre del 2024- sufrieron una caída del 34% de su salario entre la asunción de Javier Milei y enero del 2026. Según la Conadu un profesor de universidad con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró ese mes un sueldo bruto de 305.604 pesos. “El ánimo es recontra difícil en este momento. Estamos cobrando la mitad de lo que deberíamos cobrar. Tuvimos muchísima paciencia para construir las movilizaciones que permitieron dar lugar a la ley, reafirmarla y rechazar el veto. Toda esa paciencia se agotó”, comentó la semana pasada a Ámbito Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu.

Mientras reclaman por una pronta resolución de la Corte Suprema de Justicia que permita la implementación de la ley de Financiamiento, autoridades de universidades nacionales emitieron este sábado un comunicado criticando a autoridades del Ejecutivo y considerando que lo "que está en discusión no es solamente el presupuesto universitario: lo que está en juego es el tipo de país, de democracia y de sociedad que queremos construir".

Marcha Federal Universitaria 2

El documento publicado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alude a distintas entrevistas y publicaciones de redes sociales protagonizadas por el presidente Javier Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cara visible del oficialismo en la discusión dada la ausencia mediática y en instancias de diálogo oficiales del secretario de Educación, Carlos Torrendell.

"Rechazamos y repudiamos los ataques y agresiones infundadas", plantea el texto de los rectores, que además aseguran que "no estamos dispuestos a aceptar pasiva ni gratuitamente que se acuse de delincuente al presidente del CIN", en referencia a Franco Bartolacci. "Estamos frente a un intento sistemático de desacreditar institucionalmente a quienes ejercemos legítimamente la defensa de la universidad pública, gratuita y federal", consideran.

marcha universitaria plaza de mayo

En ese marco, apuntaron que "cuando un gobierno reemplaza el debate democrático por el insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia democrática". "Estos avasallamientos se fortalecen sobre el miedo, el silencio y la intimidación. Y no tenemos miedo. Tampoco estamos dispuestos a callarnos ni a mirar hacia otro lado frente a semejante degradación del discurso público", remarcaron.