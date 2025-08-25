Apareció Lule Menem: "Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante"
En medio del silencio de Javier Milei y su hermana Karina, el funcionario y uno de los más apuntados por el escándalo en ANDIS lanzó un comunicado para desmentir el contenido de los audios de Diego Spagnuolo.
El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, rompió el silencio y emitió un comunicado con el que buscó desmentir las acusaciones en su contra, surgidas de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas.
El funcionario libertario calificó el escándalo como una "burda operación política del kirchnerismo", pese a no pronunciarse sobre la autenticidad de las grabaciones.
Menem, de todos modos, fue categórico sobre su contenido. A través del comunicado difundido en sus redes sociales, aseguró la "absoluta falsedad del contenido" de los audios que trascendieron, rechazando cualquier implicación en las presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El comunicado de Lule Menem
"Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno.
Por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto.
No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero si puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO.
Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal.
Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado.
Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis.
Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados.
No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un redito meramente electoral
Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante.".
