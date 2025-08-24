Axel Kicillof sobre el caso ANDIS: "Un escándalo de una magnitud que yo no recuerdo"
Para el gobernador de la Provincia la rápida salida de Diego Spagnuolo del organismo "parecería confirmar la magnitud del caso".
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue contundente al diagnosticar el caso que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), calificando el presunto mecanismo de presuntas coimas como "escabroso" y un hecho de "enorme gravedad" que exige una respuesta judicial inmediata.
En una entrevista con Radio 10, Kicillof expresó que si se verifican los audios que vinculan al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, con retornos económicos, se trataría de un escándalo sin precedentes. Sostuvo que la rápida salida del exfuncionario del organismo "parecería confirmar la magnitud del caso".
El gobernador fue duro al destacar la cercanía del funcionario con el presidente Milei. "Si el audio es verdad, si se prueba su pertenencia, lo que describe es tremendo, un escándalo de una magnitud que yo no recuerdo con tanta precisión, es obsceno", expuso.
En esta línea, el mandatario provincial recordó que Spagnuolo es "un tipo que no se puede negar su vínculo directo con el presidente Milei", por lo que sostuvo: "Creo que es el que más veces fue a la Casa Rosada y a Olivos. Es carne y uña".
Kicillof también comparó la situación con la criptoestafa $LIBRA, ironizando sobre la promoción que hizo Milei en el pasado: "Fue la única vez que Milei mencionó las palabras Pyme y producción. Me sorprendió".
Al analizar el contexto político, el gobernador sugirió que la remoción de Spagnuolo es solo una parte de un entramado mayor. Reflexionó que los votantes de Milei ya se enfrentaron a la "motosierra" prometida y ahora ven que el gobierno "está lleno de macrismo y de sectores del poder económico", por lo que definió esta situación como "otro fraude, otra estafa".
Desde lo judicial, Kicillof resaltó la necesidad de investigar rápidamente el vínculo entre el Estado y la Droguería Suizo Argentina, cuyos dueños fueron detenidos al intentar huir con dinero en efectivo.
Finalmente, el gobernador hizo un llamado al electorado a pocos días de las elecciones: "Hay que dejarles en claro lo importante de ir a votar, transformar el enojo en voto, no nos podemos quedar en la queja o la denuncia y hay que terminar con esta etapa. Milei evidentemente lo que está esperando es una convalidación, un respaldo, un apoyo a lo que está haciendo y piensa hacer".
