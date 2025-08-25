Reaparece Javier Milei en pleno escándalo: se espera que retome la campaña electoral en Junín

La estrategia libertaria es unificar las dos elecciones, con el objetivo de profundizar la polarización con el kirchnerismo.

El presidente Javier Milei permanece en "silencio"

Desde el viernes, cuando estalló el escándalo por la filtración de audios de Diego Spagnuolo, en los que denuncia una presunta trama de coimas que involucra a su hermana, la familia Menem y empresarios farmacéuticos, Javier Milei se alejó de las redes sociales y redujo al extremo su exposición pública.

Se sabe que el Presidente es muy activo en sus redes sociales, principalmente en X, pero desde el 22 de agosto su participación bajó drásticamente, al igual que las principales figuras de su Gabinete. Según un monitoreo, Milei solo estuvo conectado 39 minutos, un tiempo muy inferior a su promedio diario de varias horas a lo largo del año.