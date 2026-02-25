Apertura de sesiones: es oficial el horario del discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa
El presidente encabezará el próximo domingo la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Se espera que el mandatario anticipe las iniciativas que impulsará este año para su debate.
El presidente Javier Milei está terminando de delinear por estas horas, junto a sus más estrechos colaboradores de la denominada Mesa Política, los lineamientos generales del discurso que dirigirá el próximo domingo 1° de marzo en el marco de la inauguración del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.
En ese camino este miércoles definió el horario en que comenzará este acto protocolar, uno de los más importantes de cada año porque marca parte de la agenda que el oficialismo impulsará para la labor parlamentaria.
Así quedó plasmado en el Decreto 107/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El escueto decreto define en su Artículo 1: "Señálanse las 21:00 horas del día 1° de marzo próximo para la apertura de las Sesiones Ordinarias del H. CONGRESO DE LA NACIÓN correspondientes al año en curso".
En la antesala de la Asamblea Legislativa, la Casa Rosada pidió a los ministros que envíen los principales ejes de gestión y las proyecciones para 2026, insumos destinados a nutrir el discurso que prepara Milei. Por estas horas, las distintas carteras ultimaban los informes que serán centralizados por la Jefatura de Gabinete para luego pasar por un proceso de depuración antes de llegar al atril del Congreso.
Milei llaga a esta instancia envalentonado por el triunfo en el periodo de sesiones extraordinarias en el que logró sacar adelante la polémica Reforma Laboral que terminará de ser sancionada en el Senado este viernes cuando se apruebe el texto modificado que llegó desde Diputados.
Más allá del acto institucional, el oficialismo prepara un encuentro político puertas adentro. Tras la asamblea, está prevista una cena en la Quinta de Olivos que reunirá al núcleo duro libertario, con Milei a la cabeza.
Decreto 107/2026:
