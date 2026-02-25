Apertura de sesiones: es oficial el horario del discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa

Milei llaga a esta instancia envalentonado por el triunfo en el periodo de sesiones extraordinarias en el que logró sacar adelante la polémica Reforma Laboral que terminará de ser sancionada en el Senado este viernes cuando se apruebe el texto modificado que llegó desde Diputados.

Más allá del acto institucional, el oficialismo prepara un encuentro político puertas adentro. Tras la asamblea, está prevista una cena en la Quinta de Olivos que reunirá al núcleo duro libertario, con Milei a la cabeza.

Decreto 107/2026:

aviso_338698