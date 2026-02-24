Piden restablecer aranceles a las importaciones de aluminio ante el peligro de un aluvión desde China

El gobierno de Javier Milei eliminó el lunes un arancel antidumping del 28% para las importaciones de hojas de aluminio que provienen desde China. La medida, que regía desde el año 2020 protegía la producción local de aluminio concentrada principalmente en Aluar, la empresa comandada por Javier Madanes Quintanilla, el mismo empresario acusado por la Casa Rosada de conspiración tras el cierre de la planta de Fate ubicada en San Fernando en la previa del debate de la reforma laboral en Diputados.