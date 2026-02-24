Javier Milei celebró el alza del 4,4% de la economía: "A los profetas del caos este dato no les va a gustar"

A él y a múltiples cuentas de X afines al gobierno libertario.

El INDEC informó este martes que la variación de la actividad económica de diciembre culminó en diciembre de 2025 con un alza del 1,8% mensual y 3,5% interanual.

De esta manera, la economía durante el 2025 se expandió un 4,4% y quedó 2,6 puntos porcentuales (p.p.) por encima del mismo dato del 2024 (-1,8%).

"Tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en máximos históricos en el último mes del año pasado", convino Luis Caputo en su propio posteo de X, en el que se atajó: "Los datos del EMAE siempre son provisorios. El 20 de marzo se publicará el informe de avance del nivel de actividad correspondiente al cuarto trimestre de 2025".