Javier Milei celebró el alza del 4,4% de la economía: "A los profetas del caos este dato no les va a gustar"
El Presidente tuvo una revancha tribunera en redes sociales, donde aseguró que "queda en claro que el riesgo kuka no sólo produjo daño en lo financiero".
El presidente Javier Milei celebró este martes al crecimiento del 4,4% que registró la actividad económica durante 2025, y afirmó que “Argentina avanza” al compartir la novedad en su perfil de X.
Fiel al estilo efusivo que mantiene online, el mandatario festejó el indicador que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), uno de los primeros de la gestión del recién nombrado Pedro Lines, que quedó al frente del organismo tras la salida de Marco Lavagna.
"A los profetas del caos este dato no les va a gustar. Además, al observar la serie queda en claro que el riesgo kuka no sólo produjo daño en lo financiero sino también en lo real", escribió en X.
Lo que es más, Javier Milei arremetió contra sus detractores diciendo que "si no hubiera sido por su intención de destruir todo hubiéramos crecido 7%", y se pasó el resto de la tarde retuiteando mensajes de festejos y aplausos a su gestión.
Obviamente uno de los personajes clave de esa gestión es Luis Caputo, ministro de Economía y "chanchito de yeso" del Presidente, y a él se remitió Javier Milei para festejar este martes.
A él y a múltiples cuentas de X afines al gobierno libertario.
El INDEC informó este martes que la variación de la actividad económica de diciembre culminó en diciembre de 2025 con un alza del 1,8% mensual y 3,5% interanual.
De esta manera, la economía durante el 2025 se expandió un 4,4% y quedó 2,6 puntos porcentuales (p.p.) por encima del mismo dato del 2024 (-1,8%).
"Tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en máximos históricos en el último mes del año pasado", convino Luis Caputo en su propio posteo de X, en el que se atajó: "Los datos del EMAE siempre son provisorios. El 20 de marzo se publicará el informe de avance del nivel de actividad correspondiente al cuarto trimestre de 2025".
