Quién es Yanina Zilli, la vedette de los 90 que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada
Yanina Zilli, actriz y vedette de los 90 nacida en Arequito, vuelve a Gran Hermano Generación Dorada. Hoy es empresaria y madre de dos hijos.
La TV explotó de la mejor manera con el regreso de uno de los tanques televisivos de los últimos años, con la presentación en Telefe de Gran Hermano Generación Dorada, con su gala de ingreso conducida por Santiago del Moro y la promesa de sorpresas y altos niveles de rating. Luego de un primer día con mucha emoción, este martes promete ser igual de apasionante.
Bajo la conducción de Del Moro, el show regresa con la premisa de renovar un fenómeno que ya es parte de la cultura popular contemporánea. Con el producto en marcha, se empezaron a conocer los perfiles de los participantes que dejarán todo en el reality para dejar su huella grabada con el correr de los años.
Para esta edición, el despliegue tecnológico y estructural es imponente. La casa fue reformada íntegramente, sumando atractivos que elevarán la tensión y el entretenimiento de la convivencia: desde un caño de pole dance y una puerta misteriosa, hasta un sistema de piletas doble que incluye una versión climatizada y otra estilo "Pileta Playa". El estudio no se queda atrás, contando con un espacio de última generación que presume de más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para recibir a más de 650 espectadores.
Quien es Yanina Zilli, la actriz que vuelve a Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano Generación Dorada apuesta fuerte a la nostalgia y suma a una figura que marcó una época. Yanina Zilli, reconocida actriz y vedette de los años 90, vuelve a la casa con un perfil renovado pero con el mismo carisma que la convirtió en un ícono. Oriunda de Arequito, supo ser una de las caras más populares de la televisión y el teatro de revistas en la década del 90, etapa en la que alcanzó gran exposición mediática y se consolidó como referente de belleza.
Durante su carrera artística, confesó haber tenido romances con figuras internacionales como Luis Miguel y Diego Maradona, lo que la mantuvo en el centro de la escena del espectáculo. Con el paso del tiempo, decidió alejarse de los escenarios y enfocarse en su vida personal. Hoy se dedica a sus dos hijos y a sus emprendimientos como empresaria, aunque mantiene intacto el deseo de regresar a la actuación.
Su vuelta a Gran Hermano Generación Dorada representa una nueva oportunidad para reconectar con el público y, quizás, abrir una puerta para cumplir el sueño de volver a actuar.
Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
La grilla de los streams de Telefe
- La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
- Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
- La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
- Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario