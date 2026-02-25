Apertura de Sesiones Ordinarias: por qué siempre se realiza el 1 de marzo y qué dice la Constitución

Por qué la Apertura de Sesiones Ordinarias es siempre el 1ro de marzo

La elección de esta fecha específica no fue azarosa, sino el resultado de la reforma constitucional de 1994. Antes de esta modificación, el período de sesiones ordinarias era mucho más breve: comenzaba el 1 de mayo y finalizaba el 30 de septiembre.

La reforma impulsada durante la presidencia de Carlos Menem buscó modernizar el funcionamiento del Congreso, extendiendo los meses de actividad legislativa para permitir un tratamiento más exhaustivo de las leyes.

De esta manera, desde 1995, el 1 de marzo quedó establecido como el punto de partida inamovible del año parlamentario. Esta fecha permite que el Poder Legislativo esté plenamente operativo desde el primer trimestre del año, alineándose mejor con el calendario civil y económico del país, y consolidando una de las ceremonias más simbólicas de la democracia argentina.