Preocupación en Bariloche por la muerte de un hombre de 39 años por hantavirus

El paciente también había ido a pescar al embalse Alicurá, aunque este último lugar fue descartado como fuente principal de exposición.

Tras la confirmación del diagnóstico, el hospital activó el protocolo de aislamiento preventivo para siete personas que mantuvieron contacto estrecho con la víctima: dos familiares y cinco compañeros de trabajo. Hasta el momento, ninguno de los aislados ha presentado síntomas, aunque todos se encuentran bajo vigilancia médica, de acuerdo a lo publicado por el diario regional El Cordillerano y el medio local Bariloche Opina.

Los números del hantavirus

El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante 2025 se registraron 23 pacientes con diagnóstico de hantavirus en Argentina, de los cuales nueve fallecieron. Esta cifra representa un incremento del 17 % respecto al promedio anualdel período 2020-2024 y un aumento de la letalidad del 39 % en el mismo lapso, según el diario regional Río Negro.

El 70 % de los casos detectados corresponden a la región centro —Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos— y el 17 % a la región sur, conformada por Neuquén, Río Negro y Chubut.

En lo que va de 2026, se identificaron cuatro casos en la Patagonia, índice considerado habitual para la zona endémica. Bustamante comentó en declaraciones publicadas en Río Negro: “De dos a cuatro casos están dentro de lo esperado. En realidad, somos nosotros quienes nos introducimos en el hábitat del roedor y, por ende, corremos el riesgo de contagiarnos”.