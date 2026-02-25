Tras reunirse con Adorni, el titular de la CAC admitió que "algunos van a quedar en el camino"

milei motosierra

Tras justificar el ajuste Grinman se lamentó sobre la situación de su sector. “No la estoy pasando bien, porque el consumo ha caído, pero también tiene sus explicaciones. En su momento, en el año veintitrés, había anabólicos, que era el plan Platita. Entonces, todos sabíamos que eso era la isla de la fantasía, que no podía durar, pero todo eso dejó remesones”.

Grinman negó sin embargo que se esté atravesando un parate total y prefirió suavizar la compleja situación a la que describió con un más amable "amesetamiento". “Lo que hay es un amesetamiento, y veníamos con una inercia. El consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse. Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar”, insistió Grinman.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Consultado por la cantidad de empresas afectadas, el titular de la CAC también intentó edulcorar, una vez más, la realidad. “No existen cifras exactas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener, porque muchas empresas cierran, no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños. No hay despido de personal. Nosotros, el sector comercio, que sí medimos, entre las altas y bajas de personal, no hay caída, eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran. En la industria pueda haber, en la construcción también, que está mucho más afectada por la falta de obra pública, pero en el sector comercio, no, nosotros lo medimos y eso no se ve”.