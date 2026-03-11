Apoyo a golpistas: el Gobierno le otorgó estatus de "refugiado" a un bolsonarista condenado a 13 años de prisión

Borges Correa había sido condenado por su participación en el asalto al Palacio de Planalto el 8 de enero de 2023. Mientras era investigado por la justicia brasileña, Borges Correa se quitó la tobillera electrónica y se dio a la fuga. Declaró luego haber ingresado a la Argentina el 13 de abril de 2024, poco después de la asunción de Milei, por el paso Bernardo de Irigoyen, en Misiones, de manera clandestina para no ser detenido, porque ya había un pedido de captura en su contra.