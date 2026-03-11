Apoyo a golpistas: el Gobierno le otorgó estatus de "refugiado" a un bolsonarista condenado a 13 años de prisión
El juez Daniel Rafecas había ordenado la extradición a Brasil del prófugo y condenado Joel Borges Correa. Ahora pasó a ser un refugiado del gobierno libertario.
Aunque hizo de la "moral en la política" el centro de sus últimos discursos, el presidente Javier Milei blanqueó este miércoles su respaldo a los golpistas bolsonaristas que intentaron derrocar a Luiz Inácio Lula da Silva a poco asumir la presidencia de Brasil en 2023. Es que el gobierno libertario otorgó hoy el estatus de "refugiado" a Joel Borges Correa, un militante bolsonarista condenado a 13 años de prisión tras ser hallado culpable de haber participado de la fallida intentona golpista en Brasil.
Luego de que la condena contra Borges Correa quedara firme en la justicia del país vecino, el juez Daniel Rafecas había ordenado su extradición para que cumpla con su condena. Sin embargo el ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva intervino para que el golpista pueda refugiarse en nuestro país y evitar así el tener que cumplir su condena.
Para justificar su respaldo a los golpistas, el gobierno libertario aseguró que existe “temor fundado” de que Borges Correa pudiera ser objeto de una persecución política en su país.
Borges Correa había sido condenado por su participación en el asalto al Palacio de Planalto el 8 de enero de 2023. Mientras era investigado por la justicia brasileña, Borges Correa se quitó la tobillera electrónica y se dio a la fuga. Declaró luego haber ingresado a la Argentina el 13 de abril de 2024, poco después de la asunción de Milei, por el paso Bernardo de Irigoyen, en Misiones, de manera clandestina para no ser detenido, porque ya había un pedido de captura en su contra.
El juez Rafecas había dispuesto, al término del juicio oral, la extradición a Brasil de cinco condenados por la Corte Suprema de ese país, que estaban prófugos y permanecían detenidos en Argentina. El fallo estaba apelado directamente ante la Corte Suprema de Justicia.
Además de a Borges Correa, la decisión del juez Rafecas alcanzó también a Joelton Gusmao de Olveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, todos condenados a penas de entre 13 y 17 años de prisión por participar de la intentona golpista. Todos ellos iniciaron en su momento el trámite de refugiados en Argentina, que ahora se resolvió en favor de Borges Correa.
