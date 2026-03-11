Revés para los trabajadores: la Justicia rechazó frenar la Reforma Laboral

La central obrera había solicitado una medida cautelar innovativa para declarar la nulidad e invalidez constitucional de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802 (publicada el 6 de marzo en el Boletín Oficial). Estos puntos específicos legislan sobre el convenio de transferencia de la función judicial en materia laboral desde el ámbito nacional hacia la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.