Javier Milei celebró la denuncia contra Tomás Rebord y el periodista advirtió que buscan silenciarlo
Un abogado presentó una denuncia penal contra Tomás Rebord por supuestas afirmaciones antisemitas.
El presidente Javier Milei celebró la denuncia penal que presentaron contra Tomás Rebord por supuestas afirmaciones antisemitas. El periodista se defendió y cargó contra el gobierno libertario al que acusó de intentar silenciarlo por medio de la Justicia. Rebord se sumó así a la larga lista de comunicadores que intentan acallar por intermedio de la justicia..
La denuncia la presentó el martes el abogado Jorge Monastersky ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 porteña, especializada en discriminación, a cargo de Andrea Scanga.
Luego de que Monastersky diera a conocer en sus redes sociales los detalles de su presentación ante la Justicia, Milei lo reposteó y arrobó a la DAIA: "MASTERCLASS", se limitó a publicar.
Monastersky acusó a Rebord de insinuar que “los judíos podrían estar vinculados con los incendios en la Patagonia y se ridiculizó al Muro de los Lamentos, uno de los lugares más sagrados del judaísmo".
El abogado aseguró que Rebord atribuyó "hechos graves" como los incendios en el sur de la Argentina a "personas por su religión" y habría insinuado "responsabilidades colectivas". El letrado aseguró además que "ridiculizar símbolos religiosos no es sátira ni ironía", en referencia al Muro de los Lamentos, sino que es "estigmatización".
"Ese tipo de discursos alimenta prejuicios, banaliza el antisemitismo y puede generar hostilidad o violencia contra ciudadanos argentinos cuya única diferencia es su religión", afirmó Monastersky.
Rebord se sumó así a la larga lista de periodistas críticos denunciados por el gobierno libertario. Entre ellos se encuentran Jorge Rial, Mauro Federico, Ari Lijalad y Fabián Doman, entre otros.
La denuncia se dio luego de que el conductor de Blender realizara su clásico editorial enumerando todo lo que sucedió en el país desde diciembre pasado. Entre otras cosas recordó los incendios que afectaron a la Patagonia, principalmente a la provincia de Chubut, y a la aclaración que realizó el gobierno nacional sobre los presuntos responsables, ironizó: "Los judíos no tienen nada que ver en esto".
También cuestionó los viajes que realizó el Presidente a Israel: "Cuántas veces va a ir al Muro de los Lamentos. Cuántas veces te podés emocionar con una pared de piedra. Por qué tiene que viajar seis veces por año a Israel. Yo te entiendo lo de la agenda norteamericana, pero ni los yankees lo están haciendo".
"Banco que te emocione la pared una vez, ¿pero todas las veces? Tenés un éxtasis religioso", aseguró Rebord. Además, con tono irónico pidió "limitar los viajes" a Israel "en uno por mandato".
