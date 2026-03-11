Javier Milei celebró la denuncia contra Tomás Rebord y el periodista advirtió que buscan silenciarlo

"Ese tipo de discursos alimenta prejuicios, banaliza el antisemitismo y puede generar hostilidad o violencia contra ciudadanos argentinos cuya única diferencia es su religión", afirmó Monastersky.

Rebord se sumó así a la larga lista de periodistas críticos denunciados por el gobierno libertario. Entre ellos se encuentran Jorge Rial, Mauro Federico, Ari Lijalad y Fabián Doman, entre otros.

La denuncia se dio luego de que el conductor de Blender realizara su clásico editorial enumerando todo lo que sucedió en el país desde diciembre pasado. Entre otras cosas recordó los incendios que afectaron a la Patagonia, principalmente a la provincia de Chubut, y a la aclaración que realizó el gobierno nacional sobre los presuntos responsables, ironizó: "Los judíos no tienen nada que ver en esto".

También cuestionó los viajes que realizó el Presidente a Israel: "Cuántas veces va a ir al Muro de los Lamentos. Cuántas veces te podés emocionar con una pared de piedra. Por qué tiene que viajar seis veces por año a Israel. Yo te entiendo lo de la agenda norteamericana, pero ni los yankees lo están haciendo".

"Banco que te emocione la pared una vez, ¿pero todas las veces? Tenés un éxtasis religioso", aseguró Rebord. Además, con tono irónico pidió "limitar los viajes" a Israel "en uno por mandato".