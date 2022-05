Cristina Kirchner compartió un video con la canción Argentina de Trueno y Nathy Peluso: la letra

El video recopila imágenes de la elección del 2003 con un discurso de Néstor Kirchner y la canción del joven trapero argentino. En off se escucha al ex Presidente hablar sobre su asunción señalando que lo hizo con un "60% de pobreza, 26% de desocupación, casi 30% de indigencia", y enfatizando: "Nuestros hermanos estaban con los brazos caídos. Parecía que la Argentina se derrumbaba pero con la fuerza de nuestro pueblo empezamos la reconstrucción".

Esto está realzado con la frase del tema Argentina: "La fuerza de Argentina 'ta caminando a mi lado. Baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado".

En el video, también hablan del FMI, un tema caliente en la interna del Gobierno actual: "Nos pusimos firmes, le dije 'chau al Fondo Monetario'. Para nosotros una locura era seguir haciendo las políticas del Fondo, llevando a los niveles que las llevó".

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1529481938905419776 A 19 años de aquel 25 de Mayo quiero compartir con ustedes el recuerdo más conmovedor y exacto de Néstor Kirchner, el militante que llegó a Presidente. pic.twitter.com/gRVBW37Int — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 25, 2022

"Argentina", de Trueno y Nathy Peluso

La fuerza de Argentina 'ta caminando a mi lado

Baby, no estoy solo

Los golpes de la vida ya me tienen preparado (solo, so, so)

Ready para todo (ready para todo)

Los wachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo

Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro

Put your hands up, rapper, put your hands up

ATR-vido wacho la hago, ni la pienso

Somos los culpables de que tiemble el universo

Put your hands up, pai, put your hand (put your hand)

Put your hands up, rapper, put your hands up

ATR-vido wacho, la hago, ni la pienso

Los culpables de que tiemble el universo

Pai, put your hands up, pai, put your hands upDe Saavedra a Corrientes, toda mi memoria de frente

Quiero que me choque toda esa gente

"Piano Bar" en los auriculares

Ya son años laburando en el extranjero

A donde voy digo que te quiero

Desde que me fui me ha pasado tanto

Y te aseguro que (me llaman abandona'o)

La fuerza de Argentina 'tá caminando a mi lado

Baby, no estoy solo

Los golpes de la vida ya me tienen preparado

Ready para todo (solo si) (ready para todo)

Los wachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo

Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro

Buenos Aires, Buenos Aires

Sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera

Cómo extraño la rutina de tener que acostumbrarme

Al ruido en la vereda

Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera

Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad

Del quilombo

A la sangre de la tierra no la compran con quilates

Nuestros perros tienen hambre y están ready pa'l combate, huh (solo si, solo si, solo si)

Esto es rap, es hip-hop, va de en serio

Le damos la vuelta al mundo en tres minuto' y medio

Argentina put your hands up

Hago que todo los políticos estén tenso' (me llaman abandona'o)

La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos

Bailo con San La Muerte, San Martín en San LorenzoLa fuerza de Argentina 'tá caminando a mi lado

Baby, no estoy solo (solo si, solo si, solo si)

Los golpes de la vida ya me tienen preparado

Ready para todo

Los wachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo

Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro

Argentina, si quisiera

Olvidarte, no pudiera

Mi Argentina querida es la tierra donde nací

Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí

La nave bajan en Córdoba preguntando por mí

Jujuy me dio los zapatos pa caminar por ahí

Por Catamarca duermo, en Neuquén me levanto y

Tengo una Santa Fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto

Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto

Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto (solo si)Estoy hablando con Santiago del Estero

Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron

De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia

Soy la flora de La Pampa, la bandera, el sol y el cielo

Huh (huh, solo si)

Solo sé lo que el viento me cuenta, malos climas

Buenos Aires, sale el sol en la tormenta

Las corrientes entre ríos se conectan

Indio que no se salta las misiones, me representa

El Río Negro por la tinta de mi imprenta

Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta

Bajo a Tierra del Fuego y tengo el fin del mundo cerca

Las Islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras