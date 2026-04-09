El joven piloto que nació en Estados Unidos pero decidió representar a Argentina: ganó en Indy NXT
Alessandro de Tullio empieza a hacer ruido en el mundo motor, celebró su primer triunfo y contó por qué decidió representar la bandera celeste y blanca.
El automovilismo argentino atraviesa un momento de renovación y proyección internacional, y entre los nombres que empiezan a destacarse aparece con fuerza Alessandro de Tullio. Con apenas 19 años, el piloto logró su primera victoria en la Indy NXT, una categoría clave en el camino hacia la élite del automovilismo estadounidense, y dio un paso importante en su desarrollo deportivo.
Pero más allá del resultado en pista, también llamó la atención por una decisión personal que terminó de definir su identidad dentro del deporte. Nacido en Estados Unidos, eligió representar a Argentina, país del que proviene su familia. Esa elección no fue simbólica, sino que implicó trámites y cambios concretos en su carrera.
En una reciente entrevista en ESPN, explicó cómo avanzó en ese proceso durante su visita al país: “Hice el pasaporte, el DNI y tramité la licencia de automovilismo. Primero hice la médica y después de aprobarlo fui al ACA (Automóvil Club Argentino). En Baber gané con bandera argentina y licencia de Estados Unidos. La cambiamos porque yo quería correr como argentino y ahora con la licencia FIA del ACA puedo correr como argentino”.
El joven piloto viene de imponerse en el circuito de Barber, en Alabama, donde además había logrado la pole position. Ese rendimiento lo posiciona como una de las promesas más interesantes dentro de la Indy NXT, la antesala directa a la IndyCar. Su proyección también lo vincula con el camino europeo, donde categorías como la Fórmula 3 y la Fórmula 2 funcionan como escalones hacia la Fórmula 1.
Alessandro de Tullio, otra de las promesas del automovilismo argentino
Más allá de su lugar de nacimiento, De Tullio siempre mantuvo un vínculo fuerte con la cultura argentina. Él mismo lo dejó en claro al hablar de su formación y su entorno: “De chico empecé a hablar en español. Después aprendí inglés en la escuela y eso que nací en Miami. En casa siempre hablé español. De chiquito arranqué con español. Habló más español que inglés y tengo amistades que en su mayoría hablan en español y las costumbres son bastante argentas. Y de chico siempre viajé con argentinos o equipos de habla hispana, Corrí con el equipo de Checo Pérez y viajaba solo con ellos hasta que mi papá llegaba el fin de semana”.
En ese recorrido, también fue construyendo vínculos con otros pilotos argentinos que hoy compiten a nivel internacional, como Franco Colapinto y Nicolás Varrone. Esa cercanía lo acerca aún más a un país con tradición en el automovilismo, que ahora vuelve a ilusionarse con una nueva generación.
Respecto a su futuro, el piloto mantiene la cautela, aunque no esconde sus aspiraciones: “Es difícil contestar eso. No sé, depende de qué me plantean. Si es algo que me interese a futuro, porque yo siempre pienso en el futuro… No sé. Si es algo interesante que sirva para ir a F1, sí. Porque es el mismo sueño. Llegar a IndyCar o F1 es mi sueño. Pero primero me quiero enfocarme en este año”, aseguró.
También tuvo palabras sobre la experiencia reciente de Agustín Canapino en IndyCar, destacando el impacto que generó en el público argentino: “Los argentinos estaban muy prendidos con eso y lo apoyaban. Para mí se merecía más tiempo y no lo pudo tener. Ahora que estoy en la NXT mi objetivo es llegar a IndyCar y llevar la bandera y tener ese mismo apoyo como tuvo Agustín que es algo que me emotiva”.
Con talento, determinación y una identidad ya definida, el chico De Tullio empieza a construir su camino con un objetivo claro: llegar a lo más alto del automovilismo mundial representando a Argentina.
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