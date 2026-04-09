El joven piloto que nació en Estados Unidos pero decidió representar a Argentina: ganó en Indy NXT

En ese recorrido, también fue construyendo vínculos con otros pilotos argentinos que hoy compiten a nivel internacional, como Franco Colapinto y Nicolás Varrone. Esa cercanía lo acerca aún más a un país con tradición en el automovilismo, que ahora vuelve a ilusionarse con una nueva generación.

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Respecto a su futuro, el piloto mantiene la cautela, aunque no esconde sus aspiraciones: “Es difícil contestar eso. No sé, depende de qué me plantean. Si es algo que me interese a futuro, porque yo siempre pienso en el futuro… No sé. Si es algo interesante que sirva para ir a F1, sí. Porque es el mismo sueño. Llegar a IndyCar o F1 es mi sueño. Pero primero me quiero enfocarme en este año”, aseguró.

También tuvo palabras sobre la experiencia reciente de Agustín Canapino en IndyCar, destacando el impacto que generó en el público argentino: “Los argentinos estaban muy prendidos con eso y lo apoyaban. Para mí se merecía más tiempo y no lo pudo tener. Ahora que estoy en la NXT mi objetivo es llegar a IndyCar y llevar la bandera y tener ese mismo apoyo como tuvo Agustín que es algo que me emotiva”.

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Con talento, determinación y una identidad ya definida, el chico De Tullio empieza a construir su camino con un objetivo claro: llegar a lo más alto del automovilismo mundial representando a Argentina.