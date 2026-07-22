Arranca el plan de lucha de la CGT: la central obrera marcha junto a las dos CTA, UTEP y jubilados

Las fechas que se barajan para esa medida son noviembre o la primera quincena de diciembre. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, mencionó la posibilidad de «una gran marcha y paro» antes o durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, mientras que en la CGT inclinarían la balanza hacia diciembre.

De este modo, la jornada del miércoles se perfila como el puntapié inicial de una nueva etapa de confrontación entre el movimiento obrero organizado y el Ejecutivo nacional, con una estrategia basada en la unidad gremial y social para incrementar la presión en la vía pública.