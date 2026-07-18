¿Paro general?: se reactiva la protesta social con dos fechas clave en el calendario
Las centrales obreras y movimientos sociales convocan a una marcha por seguridad social el 22 de julio y preparan otra el 7 de agosto al santuario de San Cayetano, con el reclamo por el programa Volver al Trabajo.
Luego de algunas semanas de relativa tranquilidad, las principales centrales sindicales y organizaciones populares retoman la actividad en las calles. Ayer, las dos CTA, la CGT y la UTEP confirmaron su participación en la movilización de jubilados del próximo miércoles, aunque ya proyectan acciones más amplias. La consigna por el empleo y la restitución del plan Volver al Trabajo vuelve a ganar protagonismo.
La primera gran protesta tendrá lugar el 22 de julio a las 15 horas, con el reclamo por el derecho a la seguridad social, impulsada por las cuatro entidades mencionadas. Esas mismas organizaciones lideran la organización para la jornada del 7 de agosto, cuando se dirigirán al santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. Ese día, una de las demandas centrales será la reposición del programa Volver al Trabajo, suspendido por el gobierno nacional en mayo.
Las dos CTA y la CGT mantuvieron reuniones para coordinar un plan de medidas de fuerza conjuntas. Las primeras acciones confirmadas son las marchas del 22 de julio y el 7 de agosto. La agenda continuará cuando el Ejecutivo convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, instancia aún sin fecha definida pero que se espera para agosto, mes en que vencerá la última actualización acordada. El haber mínimo alcanzará entonces los $376.600, aunque ya existen planteos para elevarlo por encima de los $3 millones.
Para la tercera semana de agosto, se anuncia otra movilización de las tres centrales frente al Ministerio de Economía, con el objetivo de denunciar el plan económico oficial y la política de endeudamiento, según comunicó la CTA-A.
Además, las organizaciones gremiales evalúan la realización de un nuevo paro general, que sería el cuarto bajo la gestión de Milei. Aunque no hay fecha precisa, octubre se perfila como una opción viable. La intención es que la medida de fuerza exprese el rechazo del movimiento obrero y del campo popular a las políticas que afectan el empleo, los ingresos, las jubilaciones y las condiciones de vida de la ciudadanía.
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