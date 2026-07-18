¿Paro general?: se reactiva la protesta social con dos fechas clave en el calendario

La primera gran protesta tendrá lugar el 22 de julio a las 15 horas, con el reclamo por el derecho a la seguridad social, impulsada por las cuatro entidades mencionadas. Esas mismas organizaciones lideran la organización para la jornada del 7 de agosto, cuando se dirigirán al santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. Ese día, una de las demandas centrales será la reposición del programa Volver al Trabajo, suspendido por el gobierno nacional en mayo.