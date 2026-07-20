La CGT relanza su plan de lucha con una marcha junto a los jubilados

Las centrales obreras también confirmaron su participación en la Semana Social organizada por la Comisión Episcopal Argentina, que se desarrollará entre el 4 y el 6 de septiembre en Córdoba.

El plan de lucha se mantendrá hasta noviembre, cuando está prevista la visita del papa León XIV al país. En ese marco, desde la CTA Autónoma plantearon la posibilidad de convocar a una gran movilización acompañada por un paro general si no hay cambios en el rumbo económico del Gobierno.