El Gobierno nacional delegó a Santa Fe la gestión de la Ruta Nacional A012
Este miércoles, Maximiliano Pullaro encabezó la comitiva santafesina que se reunió con miembros del Gobierno para firmar el convenio.
En una cumbre política de alto nivel celebrada este mediodía, funcionarios nacionales y provinciales oficializaron un traspaso clave para la infraestructura de la región. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmaron el convenio que traspasa a la provincia la administración integral de la Ruta Nacional A012.
Bajo los términos del acuerdo, el gobierno santafesino asumirá la responsabilidad de financiar y ejecutar las obras proyectadas, además del mantenimiento y la conservación del trazado. Sin embargo, el Estado nacional no cede la propiedad: la jurisdicción y la titularidad sobre la arteria vial seguirán bajo su órbita.
Un punto determinante del pacto abre la puerta al cobro de tarifas: si la provincia resuelve avanzar con un esquema de concesión con peajes, estará obligada a formalizar un nuevo entendimiento técnico bajo el marco regulatorio fijado por el Decreto N.º 253/2026.
El acto concretó un fuerte respaldo institucional a la medida, evidenciado en la numerosa comitiva legislativa y ejecutiva que presenció la firma. Dijeron presente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a una nutrida representación de legisladores por Santa Fe —entre ellos Romina Diez, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni, Gisella Scaglia, José Núñez y Pablo Farías—, además de los secretarios nacionales Fernando Herrmann (Infraestructura) y Mariano Plencovich (Transporte), y el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.
La comitiva santafesina, por su parte, integró a los ministros Lisandro Enrico (Obras Públicas) y Pablo Olivares (Economía), al jefe de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, al intendente de Roldán, Daniel Escalante, y a referentes del sector productivo como Pablo Bortolato y Javier Cervio, presidente y director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario.
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