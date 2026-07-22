El Gobierno nacional delegó a Santa Fe la gestión de la Ruta Nacional A012.

En una cumbre política de alto nivel celebrada este mediodía, funcionarios nacionales y provinciales oficializaron un traspaso clave para la infraestructura de la región. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmaron el convenio que traspasa a la provincia la administración integral de la Ruta Nacional A012.