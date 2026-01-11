Juliana Awada rompió el silencio y confirmó que se separó de Mauricio Macri: "Cerrando una etapa"
La ex primera dama usó sus redes sociales para ratificar, a través de un comunicado, que ya no es más la "hechicera" del expresidente.
Lo que comenzó como un rumor persistente a finales del año pasado terminó por confirmarse este fin de semana y finalmente fue la propia Juliana Awada quien ratificó que se separó de Mauricio Macri luego de una década y media de matrimonio.
Según había trascendido, la pareja venía evaluando esta posibilidad desde hace un año, tras una crisis que intentaron recomponer sin éxito. Y aunque pasaron las fiestas juntos para preservar la armonía familiar, la decisión ya está tomada: él viajará a Europa y ella permanecerá en Punta del Este.
Y si bien nadie del entorno de la pareja había salido a desmentir la noticia que estalló este domingo, finalmente fue la propia empresaria la primera en romper en silencio.
"Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar", escribió la ex primera dama en su cuenta de Instagram.
Por qué se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada
Si bien no se confirmó un motivo puntual, ni si existieron terceras personas o si fue en malos términos, sí informaron que el expresidente y la ex primera dama pusieron fin a su vínculo de común acuerdo tras intentar superar una crisis que se arrastraba desde finales de 2024.
A diferencia de otros finales mediáticos, el entorno de la pareja destaca que la decisión se tomó en un marco de afecto y respeto por la historia compartida.
La determinación final se habría sellado semanas antes de las fiestas de diciembre. Sin embargo, para mantener la unidad familiar, ambos compartieron la Navidad y el Año Nuevo antes de iniciar sus caminos por separado.
