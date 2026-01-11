MinutoUno

Juliana Awada rompió el silencio y confirmó que se separó de Mauricio Macri: "Cerrando una etapa"

La ex primera dama usó sus redes sociales para ratificar, a través de un comunicado, que ya no es más la "hechicera" del expresidente.

Juliana Awada y Mauricio Macri en la quinta Los Abrojos
Lo que comenzó como un rumor persistente a finales del año pasado terminó por confirmarse este fin de semana y finalmente fue la propia Juliana Awada quien ratificó que se separó de Mauricio Macri luego de una década y media de matrimonio.

Según había trascendido, la pareja venía evaluando esta posibilidad desde hace un año, tras una crisis que intentaron recomponer sin éxito. Y aunque pasaron las fiestas juntos para preservar la armonía familiar, la decisión ya está tomada: él viajará a Europa y ella permanecerá en Punta del Este.

Y si bien nadie del entorno de la pareja había salido a desmentir la noticia que estalló este domingo, finalmente fue la propia empresaria la primera en romper en silencio.

"Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar", escribió la ex primera dama en su cuenta de Instagram.

image
La historia de Instagram de Juliana Awada para confirmar la ruptura con Mauricio Macri.&nbsp;

Por qué se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada

Si bien no se confirmó un motivo puntual, ni si existieron terceras personas o si fue en malos términos, sí informaron que el expresidente y la ex primera dama pusieron fin a su vínculo de común acuerdo tras intentar superar una crisis que se arrastraba desde finales de 2024.

A diferencia de otros finales mediáticos, el entorno de la pareja destaca que la decisión se tomó en un marco de afecto y respeto por la historia compartida.

La determinación final se habría sellado semanas antes de las fiestas de diciembre. Sin embargo, para mantener la unidad familiar, ambos compartieron la Navidad y el Año Nuevo antes de iniciar sus caminos por separado.

