Juliana Awada rompió el silencio y confirmó que se separó de Mauricio Macri: "Cerrando una etapa"

Por qué se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada

Si bien no se confirmó un motivo puntual, ni si existieron terceras personas o si fue en malos términos, sí informaron que el expresidente y la ex primera dama pusieron fin a su vínculo de común acuerdo tras intentar superar una crisis que se arrastraba desde finales de 2024.

A diferencia de otros finales mediáticos, el entorno de la pareja destaca que la decisión se tomó en un marco de afecto y respeto por la historia compartida.

La determinación final se habría sellado semanas antes de las fiestas de diciembre. Sin embargo, para mantener la unidad familiar, ambos compartieron la Navidad y el Año Nuevo antes de iniciar sus caminos por separado.