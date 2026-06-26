Aseguran que Manuel Adorni ya tiene un reemplazante en la Jefatura de Gabinete

Por qué Diego Santilli saca ventaja en la sucesión de Manuel Adorni

La figura de Santilli comenzó a ganar una centralidad absoluta en las discusiones de la mesa chica libertaria por su capacidad para destrabar la parálisis institucional que dejaría la caída de Adorni.

Santilli reporta de forma directa al esquema de Karina Milei, pero mantiene en paralelo un excelente canal de diálogo y articulación con el asesor Santiago Caputo. Su designación funcionaría como un factor de equilibrio entre las dos facciones más poderosas del Gobierno.

Además, ante la amenaza real de que el Congreso se cargue al jefe de Gabinete y envíe una señal de extrema debilidad a los mercados internacionales, el perfil de Santilli aporta la experiencia de negociación política y territorial de la que adolece el actual esquema de Adorni.

Su eventual ascenso disipa el riesgo de batallas cruzadas en áreas sensibles, a diferencia de alternativas más combativas como Federico Sturzenegger, cuyo desembarco generaba un veto automático del ministro de Economía, Luis Caputo.

“Será un fin de semana movido”, comentaban en los pasillos de la Casa Rosada al cierre de la jornada de este viernes, de acuerdo con Ámbito, anticipando que las próximas horas serán claves para oficializar el desembarco del ministro del Interior en la Jefatura de Gabinete y contener el impacto de una crisis que obligó al oficialismo a recalibrar su estrategia de urgencia.