Manuel Adorni canceló su agenda tras la promesa de Javier Milei de "eyectarlo"

Con la eyección de Adorni prácticamente consumada para evitar una señal de debilidad institucional ante el exterior y los mercados, en el corazón del poder libertario ya se debaten de forma ferviente cuatro nombres para sucederlo:

Diego Santilli: Asoma como uno de los candidatos más fuertes y estratégicos. Cuenta con la ventaja de reportar directamente a Karina Milei, pero mantiene al mismo tiempo un diálogo fluido con el asesor Santiago Caputo. Su perfil técnico y político serviría para sintetizar a los dos sectores en pugna del gobierno y bajarle el tono a la feroz interna.

Pablo Quirno: El actual canciller entabló un canal de diálogo directo con el Presidente sobre economía y finanzas. Aunque genera desconfianza en Karina Milei por su extrema cercanía al "clan Caputo" (Santiago y Luis), el propio ministro de Economía ve su ascenso como el "mal menor" ante otras variantes.

Federico Sturzenegger: Su nombre está sobre la mesa, pero tiene una traba central: el odio mutuo que mantiene con Luis "Toto" Caputo. El desembarco del ministro de Desregulación en la Jefatura de Gabinete, con control directo sobre el presupuesto nacional, podría desatar una guerra total y detonar el Palacio de Hacienda.