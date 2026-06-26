Manuel Adorni canceló su agenda tras la promesa de Javier Milei de "eyectarlo"
En pleno avance de las denuncias de corrupción y la presión del Congreso, el funcionario suspendió todas sus actividades de este viernes y del fin de semana.
La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete pende de un hilo y su renuncia podría concretarse este mismo fin de semana, más teniendo en cuenta que el funcionario canceló de forma abrupta todas las reuniones y actividades que tenía en agenda para este viernes y los días venideros, alimentando de forma drástica las versiones sobre su salida.
Según reveló el portal La Política Online, el detonante definitivo fue el inesperado y durísimo mensaje de Javier Milei desde España. Rompiendo meses de un blindaje absoluto, el Presidente soltó la mano de su hombre de confianza al declarar públicamente que, si se confirman los escándalos judiciales y se demuestra que cometió actos de corrupción, lo echará "de una patada".
Aunque el oficialismo logró salvarlo esta semana de la interpelación parlamentaria, la convicción generalizada es que el Congreso terminará destituyéndolo en pocos días. En este marco, ante la presión conjunta del PRO y de Patricia Bullrich, Adorni ya habría comenzado a negociar su salida, exigiendo como condición un lugar en el directorio del Banco Nación para su ex número dos, Javier Lanari.
Los cuatro candidatos para la sucesión de Manuel Adorni
Con la eyección de Adorni prácticamente consumada para evitar una señal de debilidad institucional ante el exterior y los mercados, en el corazón del poder libertario ya se debaten de forma ferviente cuatro nombres para sucederlo:
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Diego Santilli: Asoma como uno de los candidatos más fuertes y estratégicos. Cuenta con la ventaja de reportar directamente a Karina Milei, pero mantiene al mismo tiempo un diálogo fluido con el asesor Santiago Caputo. Su perfil técnico y político serviría para sintetizar a los dos sectores en pugna del gobierno y bajarle el tono a la feroz interna.
Pablo Quirno: El actual canciller entabló un canal de diálogo directo con el Presidente sobre economía y finanzas. Aunque genera desconfianza en Karina Milei por su extrema cercanía al "clan Caputo" (Santiago y Luis), el propio ministro de Economía ve su ascenso como el "mal menor" ante otras variantes.
Federico Sturzenegger: Su nombre está sobre la mesa, pero tiene una traba central: el odio mutuo que mantiene con Luis "Toto" Caputo. El desembarco del ministro de Desregulación en la Jefatura de Gabinete, con control directo sobre el presupuesto nacional, podría desatar una guerra total y detonar el Palacio de Hacienda.
Sandra Pettovello: La ministra de Capital Humano es analizada como otra alternativa de máxima confianza. Su principal y mayor activo es, lisa y llanamente, su histórica relación de amistad personal con Javier Milei.
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