Sin clases por paro universitario y marcha por la ciencia nacional: exigen que apliquen Ley de Financiamiento
El nuevo paro universitario exige la Ley de Financiamiento y mejoras salariales. Además, la ciencia marcha contra el fuerte desmantelamiento del sector.
Este miércoles, las distintas casas de estudios públicas amanecen sin clases por un masivo paro universitario de veinticuatro horas. El Frente Sindical exige al Gobierno nacional la inmediata aplicación de la vital Ley de Financiamiento, denunciando una enorme deuda salarial y exigiendo urgentes actualizaciones para fondos de becas y hospitales.
El impacto del paro universitario y la dura postura oficial
La contundente medida de fuerza, que interrumpe el dictado de clases presenciales y virtuales, involucra al personal docente y no docente nucleado en gremios como FEDUN, FAGDUT, FATUN y CONADU. Los trabajadores universitarios denuncian que la brecha salarial actual supera ampliamente el 28%. Además, advierten que el reciente incremento del 21,3% cobrado en julio no cubre ni siquiera la mitad de lo adeudado por el Estado. En este delicado marco, la Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó otro cese de actividades que se extenderá durante toda la semana próxima.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, calificó la medida gremial como "política e ilegítima". Desde la cartera aseguran que las transferencias hacia las facultades se encuentran al día según los acuerdos previos, y remarcaron que ya convocaron a una reunión paritaria oficial para el próximo 1° de septiembre.
IMPORTANTE: Paro docente hasta que el Gobierno decrete salario mínimo de $3.000.352 y cumpla con la Constitución Nacional
Jornada federal en defensa de la ciencia argentina
En consonancia con el persistente reclamo educativo, miles de trabajadores de organismos de ciencia y tecnología de todo el país se concentran este miércoles para denunciar el vaciamiento del sistema nacional. La jornada cuenta con actividades en el Obelisco porteño a las 16 horas y fuertes movilizaciones en las plazas principales de Córdoba, Tucumán y San Carlos de Bariloche.
Los manifestantes buscan visibilizar el severo impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno, las cuales provocaron la paralización de proyectos estratégicos y la consecuente pérdida de casi ocho puestos de trabajo diarios en el sector desde diciembre de 2023.
Según denuncian los organizadores a través de un duro comunicado, las principales consecuencias del actual desmantelamiento estatal incluyen:
- Cierre de organismos vitales: La disolución definitiva del Instituto Nacional del Cáncer, el INASE, el INA y el INMET.
- Debilitamiento de controles: La abrupta quita de recursos y personal para la ANMAT.
- Ajuste y remates de tierras: El profundo recorte de personal técnico y la venta de tierras pertenecientes al INTA.
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