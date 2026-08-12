Sin clases por paro universitario y marcha por la ciencia nacional: exigen que apliquen Ley de Financiamiento

Los manifestantes buscan visibilizar el severo impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno, las cuales provocaron la paralización de proyectos estratégicos y la consecuente pérdida de casi ocho puestos de trabajo diarios en el sector desde diciembre de 2023.

Según denuncian los organizadores a través de un duro comunicado, las principales consecuencias del actual desmantelamiento estatal incluyen: