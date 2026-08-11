Alerta por inminente llegada de un "Súper El Niño" de alta intensidad a la Argentina, con lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno climático se instale durante el trimestre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia formal ante la posible irrupción de un episodio de gran intensidad del fenómeno El Niño, el cual promete alterar los patrones meteorológicos habituales con lluvias abundantes, tormentas severas y eventos extremos en gran parte del territorio nacional.
En este contexto, el escenario climático en la Argentina se prepara para un cambio drástico, con posibilidades de la llegada de un tiempo por demás extremo, con precipitaciones de variada intensidad.
De acuerdo con las proyecciones analizadas por el organismo, los modelos estiman una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno se mantenga activo durante el trimestre conformado por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2026.
¿Qué es un "Súper El Niño" y qué dicen los especialistas?
Ante la magnitud de los registros previos, comenzó a instalarse en la opinión pública la denominación de "Súper El Niño" para referirse a un evento de características excepcionales. Sin embargo, los expertos aclaran que se trata de un término coloquial y no de una categoría científica oficial.
El fenómeno de El Niño constituye una de las fases del ciclo ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) y se origina a partir de un aumento anómalo en las temperaturas del agua en el sector central y oriental del Pacífico ecuatorial, una alteración que repercute directamente en la circulación atmosférica global y modifica la dinámica de precipitaciones.
Consultada por este medio, la meteoróloga de Meteored Cindy Fernández detalló que se aguarda una fase extraordinariamente fuerte, restándole peso a la etiqueta comercial.
"La palabra 'súper' no pertenece a la terminología científica; lo verdaderamente importante es la intensidad del evento y la posibilidad de que aparezcan fenómenos meteorológicos asociados de alto impacto", advirtió la especialista.
Contraste inmediato: continúa la alerta por frío polar en el AMBA
Mientras los especialistas monitorean la evolución del fenómeno en el Pacífico, el presente inmediato en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue dominado por la crudeza del invierno.
El SMN mantiene vigente una alerta por frío extremo de nivel amarillo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, producto del ingreso de una masa de aire polar que provocó marcas térmicas muy por debajo de los valores habituales para la época, con sensaciones térmicas que en las últimas jornadas rozaron los 3°C durante las primeras horas de la mañana.
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