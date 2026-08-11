Alerta por inminente llegada de un "Súper El Niño" de alta intensidad a la Argentina, con lluvias y tormentas

Consultada por este medio, la meteoróloga de Meteored Cindy Fernández detalló que se aguarda una fase extraordinariamente fuerte, restándole peso a la etiqueta comercial.

"La palabra 'súper' no pertenece a la terminología científica; lo verdaderamente importante es la intensidad del evento y la posibilidad de que aparezcan fenómenos meteorológicos asociados de alto impacto", advirtió la especialista.

Contraste inmediato: continúa la alerta por frío polar en el AMBA

Mientras los especialistas monitorean la evolución del fenómeno en el Pacífico, el presente inmediato en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue dominado por la crudeza del invierno.

El SMN mantiene vigente una alerta por frío extremo de nivel amarillo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, producto del ingreso de una masa de aire polar que provocó marcas térmicas muy por debajo de los valores habituales para la época, con sensaciones térmicas que en las últimas jornadas rozaron los 3°C durante las primeras horas de la mañana.