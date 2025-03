Así quedaron las alianzas en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones del 18 de mayo

El oficialismo que gobierna la Ciudad inscribió su alianza Buenos Aires Primero, integrado por el PRO, el MID (el partido del diputado nacional Oscar Zago) y Encuentro Republicano Federal (presidido por Miguel Pichetto), entre otros. También lo conformaban los espacios UNIR, Ciudades en Acción y el Partido Demócrata.

En tanto, Rodríguez Larreta inscribió la Alianza Volvamos Buenos Aires, integrada por el Partido Federal y Confianza Pública, este último de Graciela Ocaña. En paralelo, la Coalición Cívica, que también abandonó su alianza electoral con el macrismo, impulsa como la cabeza de su propia boleta a su referente Paula Oliveto.

Por su parte, el senador nacional y presidente de la UCR Nacional, Martín Lousteau, fue quien presentó la flamante alianza Evolución, acción que abona a los rumores de que se presentará como principal candidato en las elecciones de mayo. El frente está integrado por varios de sus "socios históricos". A saber, el GEN y al Partido Socialista.

Los libertarios todavía no decidieron quién será su candidato, aunque hubo versiones alentadas por la militancia porteña de llevar al vocero Manuel Adorni. Más tarde, LLA reafirmó su compromiso con los porteños mediante un comunicado. “No estamos acá para sostener privilegios, vinimos a terminar con un modelo que lo único que hace es beneficiar a la casta”, aseguraron en un comunicado.

De esta manera, plantearon que creen “en una ciudad libre, donde la motosierra sea política de Estado, donde los impuestos no asfixien al laburante, y donde los recursos de los ciudadanos no se malgasten en agendas que no le cambian la vida a nadie”. De cara a las próximas elecciones, indicaron que “los porteños van a poder elegir entre más de lo mismo o pasar la motosierra por los privilegios y despilfarros”. “La Libertad Avanza en la Ciudad, aunque muchos no quieran”, cerraron.

Por su parte, el legislador porteño Ramiro Marra jugaba al misterio mientras que sonaba muy fuerte que armaría un espacio con fuerzas liberales como la UCEDE y el Partido Libertario.

El armado que responde a nivel nacional a Unión por la Patria se llamará Ahora Buenos Aires. Tendrá una presencia de fuerzas peronistas y kirchneristas, pero que en la boleta predominarán las figuras del PJ porteño. El actual diputado Leandro Santoro será el que encabece la campaña.

En paralelo, el Movimiento Evita no presentó su partido político en la alianza del PJ porteño. La semana pasada presentó todas las actas en la justicia electoral y el 29 de marzo presentará una lista propia a legisladores encabezada por Juan Manuel Abal Medina.

Por último, la Coalición Cívica participará con sello propio y la candidatura de Paula Oliveto, sin coaliciones. “No vamos a dejar que usen a los porteños para medir quién tiene más poder y cargos, ni de trampolín para ambiciones personales”, sostuvo Oliveto.