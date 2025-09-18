Así votó cada senador en el rechazo al veto de Javier Milei a ley de ATN
La medida recibió 59 votos afirmativos (se requerían 46), 9 negativos, 3 abstenciones y una ausencia.
Tras el rechazo del Senado al veto del presidente Javier Milei a la ley que establece un reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la discusión ahora se traslada a la Cámara de Diputados.
La iniciativa impulsada por los gobernadores establece que la distribución de los ATN se realice en forma automática, tomando como referencia los mismos porcentajes de la coparticipación. Además, propone eliminar los fideicomisos alimentados por el impuesto a los combustibles líquidos, lo que permitiría elevar la participación provincial del 10,4% actual a un 58,36% de esa recaudación.
La votación en la Cámara alta fue contundente: 59 votos afirmativos (se requerían 46), 9 negativos, 3 abstenciones y una ausencia, lo que representa un duro revés legislativo para la administración de Javier Milei. Ahora, la Cámara baja debatirá si ratifica la medida o no.
Uno por uno cómo fue la votación del Senado por los ATN
Apoyaron el veto de Javier Milei a la ley de los ATN
- Abdala, Bartolomé Esteban - La Libertad Avanza - San Luis
- Alvarez Rivero, Carmen Silvia - Juntos por el Cambio - Córdoba
- Arrascaeta, Ivanna Marcela - La Libertad Avanza - San Luis
- Atauche, Ezequiel - Partido Renovador Federal - Jujuy
- Bedia, Vilma Facunda - Partido Renovador Federal - Jujuy
- Juez, Luis Alfredo - Juntos por el Cambio - Córdoba
- Olivera Lucero, Bruno Antonio - La Libertad Avanza - San Juan
- Pagotto, Juan Carlos - La Libertad Avanza - La Rioja
- Paoltroni, Francisco Manuel - La Libertad Avanza - Formosa
Votaron en contra del veto de Javier Milei a la ley de los ATN
- Abad, Maximiliano - Juntos por el Cambio - Buenos Aires
- Andrada, Guillermo Eduardo - Frente de Todos - Catamarca
- Arce, Carlos Omar - Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal - Misiones
- Ávila, Beatriz Luisa - Juntos por el Cambio - Tucumán
- Bensusán, Daniel Pablo - Frente de Todos - La Pampa
- Blanco, Pablo Daniel - Juntos por el Cambio Tierra Del Fuego - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Carambia, José María - Alianza por Santa Cruz - Santa Cruz
- Cora, Stefanía - Frente de Todos - Entre Ríos
- Corpacci, Lucia Benigna - Frente de Todos - Catamarca
- Crexell, Carmen Lucila - Juntos por el Cambio - Neuquén
- Cristina, Andrea Marcela - Juntos por el Cambio Chubut - Chubut
- De Pedro, Eduardo Enrique - Alianza Unión por la Patria - Buenos Aires
- Di Tullio, Juliana - Alianza Unión por la Patria - Buenos Aires
- Doñate, Claudio Martín - Frente de Todos - Río Negro
- Duré, María Eugenia - Frente de Todos - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Espínola, Carlos Mauricio - Frente Todos - Corrientes
- Fama, Flavio Sergio - Juntos por el Cambio - Catamarca
- Fernández Sagasti, Anabel - Frente de Todos - Mendoza
- Gadano, Natalia Elena - Alianza por Santa Cruz - Santa Cruz
- Galaretto, Eduardo Horacio - Juntos por el Cambio - Santa Fe
- García Larraburu, Silvina Marcela - Frente de Todos - Río Negro
- Giménez Navarro, María Celeste - Alianza Unión por la Patria - San Juan
- Gimenez, Nora del Valle - Frente de Todos - Salta
- Goerling Lara, Enrique Martín - Juntos por el Cambio - Misiones
- González, María Teresa Margarita - Alianza Unión por la Patria - Formosa
- Huala, María Victória - Juntos por el Cambio - La Pampa
- Kirchner, Alicia Margarita Antonia - Alianza Unión por la Patria - Santa Cruz
- Kroneberger, Daniel Ricardo - Juntos por el Cambio - La Pampa
- Leavy, Sergio Napoleón - Frente de Todos - Salta
- Ledesma, Claudia Alejandra - Frente Cívico por Santiago - Santiago del Estero
- Lewandowski, Marcelo Néstor - Frente de Todos - Santa Fe
- Linares, Carlos Alberto - Frente de Todos - Chubut
- López, Cándida Cristina - Alianza Frente de Todos - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- López, María Florencia - Alianza Frente de Todos - La Rioja
- Losada, Carolina - Juntos por el Cambio - Santa Fe
- Lousteau, Martín - Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Manzur, Juan Luis - Alianza Frente de Todos - Tucumán
- Mayans, José Miguel Ángel - Alianza Unión por la Patria - Formosa
- Mendoza, Sandra Mariela - Frente de Todos - Tucumán
- Moisés, María Carolina - Alianza Unión por la Patria - Jujuy
- Montenegro, Gerardo Antenor - Frente de Todos - Santiago del Estero
- Neder, José Emilio - Frente Cívico por Santiago - Santiago del Estero
- Olalla de Moreira, Stella Maris - Juntos por el Cambio - Entre Ríos
- Parrilli, Oscar Isidro - Frente de Todos - Neuquén
- Pilatti Vergara, María Inés P. E. - Frente de Todos - Chaco
- Recalde, Mariano - Frente de Todos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Rejal, Jesús Fernando - Alianza Unión por la Patria - La Rioja
- Rodas, Antonio - Frente de Todos - Chaco
- Rojas Decut, Sonia Elizabeth - Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal - Misiones
- Salino, Fernando Aldo - Alianza Unión por la Patria - San Luis
- Sapag, Silvia Estela - Frente de Todos - Neuquén
- Silva, Mónica Esther - Juntos Somos Río Negro - Río Negro
- Tagliaferri, Guadalupe - Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Terenzi, Edith Elizabeth - Juntos por el Cambio Chubut - Chubut
- Uñac, Sergio Mauricio - Alianza Unión por la Patria - San Juan
- Valenzuela, Mercedes Gabriela - Eco + Vamos Corrientes - Corrientes
- Vigo, Alejandra María - Hacemos por Córdoba - Córdoba
- Vischi, Eduardo Alejandro - Eco + Vamos Corrientes - Corrientes
- Zimmermann, Victor - Juntos por el Cambio - Chaco
Se abstuvieron de votar sobre el veto de Javier Milei a la ley de los ATN
- De Angeli, Alfredo Luis - Juntos por el Cambio - Entre Ríos
- Juri, Mariana - Frente Cambia Mendoza - Mendoza
- Suárez, Rodolfo Alejandro - Frente Cambia Mendoza - Mendoza
Faltó a la votación
- Romero, Juan Carlos - Juntos por el Cambio - Salta
