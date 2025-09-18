Así votó cada senador en el rechazo al veto de Javier Milei a ley de ATN

La iniciativa impulsada por los gobernadores establece que la distribución de los ATN se realice en forma automática, tomando como referencia los mismos porcentajes de la coparticipación. Además, propone eliminar los fideicomisos alimentados por el impuesto a los combustibles líquidos, lo que permitiría elevar la participación provincial del 10,4% actual a un 58,36% de esa recaudación.