Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

En ese camino en Casa Rosada ya trazaron la hoja de ruta que guiará el trabajo en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. En las filas libertarias prevén desdoblar las sesiones en dos grandes bloques. El primero de ellos incluye la denominada "ley de leyes", es decir el Presupuesto 2026. Milei viene gobernando desde que asumió sin presupuesto lo que le otorga discrecionalidad a la hora de disponer de partidas presupuestarias.

En Casa Rosada confían en tener sancionado el Presupuesto antes de fin de año. La primera convocatoria a sesiones extraordinarias será entre el 10 y 31 de diciembre, con la posibilidad de extenderlas hasta fines de febrero tal como viene ocurriendo en los últimos años.

En esta primera etapa de las sesiones extraordinarias también podría incluir el proyecto de ley que presunción de inocencia fiscal.

El gobierno libertario busca subir el umbral a partir del cual se investiga un posible fraude fiscal, reducir los plazos de prescripción tributaria y crear el régimen de declaración jurada de Ganancias, entre otros puntos. “Insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal. Para eso mismo, buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considera a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva", sentenció Milei en cadena nacional al presentar el proyecto del Presupuesto 2026.

En una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, el oficialismo buscará avanzar, desde los primeros días del próximo año, en el debate y aprobación de las tres reformas de segunda generación en las que trabaja por estos días: la reforma tributaria; la flexibilización laboral y la reforma previsional.

Otro de los temas que podría quedar para tratarse en febrero es la reforma del Código Penal que envió Milei al Congreso de la Nación a partir del trabajo que encabezó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. La iniciativa apuesta a endurecer penas; decretar la imprescriptibilidad de delitos “gravísimos”; avanzar en el combate al narcotráfico y la corrupción, entre otras cosas.