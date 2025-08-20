Llega a su fin el juicio por el atentado a Cristina Kirchner: la fiscalía da los alegatos

Fue entonces, según la fiscal, cuando “Sabag Montiel emergió entre la multitud, empuñó un arma de fuego, extendió el brazo y, a pocos centímetros del rostro de la expresidenta, gatilló una vez”.

A su vez, la fiscal aseguró que “el ataque fue llevado a cabo mediando violencia de género y violencia política. Cristina Kirchner fue atacada por su condición de mujer y para que no pudiera seguir desempeñando su vida política”.